Perú invertirá más de $300 millones para recuperar daños de inundaciones

"Tenemos un fondo de inversión ante la ocurrencia de desastres donde hemos puesto dinero para rehabilitación y pronta reconstrucción, en ese fondo hay 1.000 millones de soles de libre disponibilidad para hacer obras que pueden ser públicas o de mantenimiento u obras por impuesto", dijo el mandatario en la noche del martes por cadena nacional, consigna La República.

Perú estuvo bajo emergencia nacional a finales de marzo y principios de abril a causa de las fuertes lluvias que dejó al menos 110.000 damnificados, principalmente en la parte norte y centro del país.

El 25 de marzo el río Piura ubicado al norte del país se desbordó y afecto al menos 8.000 hectáreas productivas, anunció el ministro de Agricultura y Riego, José Hernández.

Kuczynski fue enfático en que se debe invertir en buenas obras públicas para evitar problemas en el futuro, pero aclaró que la prioridad es encauzar los ríos.

"Debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas", dijo.

El plan "Reconstrucción con Cambio" fue ingresado este miércoles al Congreso por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y por el jefe de Gabinete, Fernando Zavala.

