Videgaray: "México cree en los puentes, no en los muros"

"Tenemos un horizonte de menos incertidumbre que hacía unas semanas", dijo el canciller mexicano durante su intervención en Madrid en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press.

Videgaray destacó que México "avanzó enormemente en las relaciones con Estados Unidos" a pesar de las "claras diferencias" entre ambas naciones y el "momento difícil" del diálogo bilateral tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia mexicana señaló que ese avance del diálogo con Washington ofrece "oportunidades para redefinir algunas cosas que se pueden mejorar".

"Estas oportunidades las vamos a aprovechar si somos capaces de mantener un diálogo a la altura de esta relación", afirmó.

Durante su intervención, Videgaray detalló que la polémica en torno a la construcción de un muro en la frontera que separa ambos países es un tema "ajeno a las conversaciones bilaterales" y señaló que "Estados Unidos tiene un derecho pleno y soberano de proteger las fronteras de la forma que decida".

No obstante, el canciller afirmó que "México cree en los puentes, no en los muros" y apuntó que "por supuesto que México no contribuirá de forma alguna en la construcción de la frontera".

​"Para nosotros, el objetivo número uno es el respeto de los Derechos Humanos y civiles de los mexicanos inmigrantes residentes en el país vecino, un reto al que hemos destinado grandes recursos que buscan garantizar la protección y la representación legal de nuestros compatriotas en el exterior", dijo Videgaray sobre el diálogo con Washington.

En cuanto a las relaciones económicas con EEUU, el secretario de Relaciones Exteriores de México afirmó su país está "listo para negociar y discutir nuestro acuerdo de libre comercio".

"La posición de México es clara: vamos a afrontar esta negociación con tranquilidad, confianza y sin miedo", afirmó.

El canciller mexicano dijo ser consciente de la importancia para México de las relaciones económicas con Washington aunque destacó que "también estamos muy claros de lo importante que es el acceso a los mercados mexicanos para los Estados Unidos".

