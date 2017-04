Senado uruguayo da media sanción a tipificación del feminicidio

"Estamos dando un paso importante, pero que no alcanza", dijo la senadora Daniela Payssé, del gobernante Frente Amplio, quien aseguró que "el aumento de penas per se no disminuye los delitos", y por tanto, "se necesita un cambio cultural", publica el diario uruguayo El País.

© AP Photo/ Luis Hidalgo "Feminicidios muestran que la violencia de género es estructural en Uruguay"

Si bien la aprobación del proyecto no resolverá el problema de la violencia de género, Payssé dijo que el objetivo de esta iniciativa es adecuar la ley y tipificar el feminicidio, añadió ese mismo medio.

El proyecto de ley, que pasa ahora a la Cámara de Diputados, establece la modificación de dos artículos del Código Penal castigando con penas mayores el asesinato de mujeres por razones de género.

De esa forma, quien cometa un feminicidio podría cumplir una pena de prisión de hasta 30 años.

Uruguay, un país de apenas 3,3 millones de habitantes, registró 24 feminicidios en 2016, y en lo que va del año, nueve mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Además, siete de cada 10 uruguayas aseguran haber sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas, según reveló una primera encuesta nacional sobre estos temas, publicada en 2014.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.