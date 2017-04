Gobierno de Colombia rechazó carta de expresidente Uribe a congresistas de EEUU

"Lamentamos profundamente el tono que utiliza (Uribe) en dicha carta, porque es el mismo tono que registramos en la campaña por el no al plebiscito (…) plagada de mentiras y de tergiversaciones", dijo en una alocución televiasada el secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada.

Presidente colombiano acusa al partido de Uribe de pedir que se frene ayuda de EEUU

La carta a la cual hizo referencia Prada fue publicada en redes sociales por Uribe, y en ella el exmandatario advirtió que si bien en el pasado las hectáreas de hoja de coca se redujeron de 170.000 a 42.000 ahora hay cerca de 188.000 hectáreas y un aumento en el consumo, la adicción a las drogas y la extorsión.

Uribe señaló de tal incremento al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, luego de que en octubre de 2015 decidiera cancelar la aspersión aérea de los cultivos ilícitos para erradicarlos a mano.

"Uribe menciona lacónicamente que crecieron las hectáreas de coca, de cultivos ilícitos, pero se le olvida mencionar que ha crecido al lado una política de sustitución de cultivos y de erradicación", defendió Prada.

Las FARC entregan al Gobierno listado oficial de rebeldes en zonas de concentración

Asimismo, calificó al expresidente de "mentiroso" por sostener en su carta que el narcotráfico es el motor de la economía colombiana.

"No hay nada más mentiroso que ello, ya que claramente reconocemos que la economía colombiana ha sido reconocida por el FMI, el BM (…) mientras la inversión privada se mantiene al alza y soporta la economía", dijo Prada.

Precisó que contrario a lo escrito por Uribe, el acuerdo de paz alcanzado con las FARC el pasado 24 de noviembre en Bogotá no se elevó a categoría constitucional, y que como tal no se puede aseverar que la Carta Magna será reemplazada por lo pactado con la guerrilla.

Finalmente, Prada consideró que Colombia no sigue los pasos políticos de Venezuela, principalmente porque "aquí se respeta la libertad de prensa, aquí no se persigue a los periodistas (…), hay libertad de expresión y no se suprimen las funciones de las otras ramas del poder, mientras el sector privado crece y se fomenta".

Todas las armas de la guerrilla de las FARC han sido identificadas y registradas

En las últimas horas Uribe ha ocupado las primeras páginas de la prensa colombiana tanto por dicha misiva como por el hecho de que el pasado viernes, junto con el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) se reunió en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para manifestarle sus inquietudes sobre el acuerdo logrado con las FARC, el futuro de Colombia y la situación de Venezuela.

Sobre ese encuentro Prada señaló que el Gobierno colombiano no tiene mayor información sobre dicho encuentro y que como tal no se pronunciará sobre el particular.

