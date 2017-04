Expresidente peruano Humala niega haber recibido dinero de Odebrecht

Humala dijo que las declaraciones realizadas por el exdirector de esa constructora, Marcelo Odebrecht, quien reconoció ante la justicia haber financiado su campaña electoral de 2011, no le sorprendieron pues van en la línea de las que hizo el representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.

"Es una estrategia de ellos y en todo caso la justicia peruana tiene que corroborar lo que digan ellos porque tampoco se trata de lo que diga el señor Barata con Odebrecht sea palabra de misa, acá tiene que haber un proceso de corroboración", dijo Humala, según recoge el diario El Correo.

El exmandatario aseguró que mantiene su posición de que "no es cierto" que recibiera dinero de la firma brasileña.

Si ese financiamiento se hubiera producido, añadió Humala, ellos lo hubieran reportado ante la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) "porque habría sido totalmente legal".

"Estamos colaborando permanentemente con las investigaciones y estamos mostrando una conducta en ese sentido tanto en el Ministerio Público como en el Congreso de la República", continuó Humala, añade ese mismo diario.

Entrevistado por el diario El Comercio, el abogado Carlos Caro explicó que "la entrega de dinero entre dos privados no constituye un delito sancionable", ya que en Perú no existe el delito de financiación ilegal de partidos, aunque matiza que sí "hay una ilegalidad administrativa electoral por haber excedido el monto máximo de aporte por parte de una empresa y por no haber sido declarado", en caso de que se hubiera dado tal soborno.

Perú se encuentra entre los países a los que Odebrecht dio sobornos millonarios a altos funcionarios para hacerse con al menos cien proyectos de infraestructura pública en los últimos años, los cuales le representaron cerca de 12.000 millones de dólares en beneficios.

La empresa admitió tiempo atrás que pagó un total de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas entre los años 2005 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala.

Por su parte, Toledo está acusado de haber aceptado 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de concederle el suculento contrato para construir los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, destinada a unir Brasil y Perú.

El pasado mes de febrero la Fiscalía abrió una investigación a Nadine Heredia, la esposa de Humala, por el presunto trato de favor a Odebrecht en la licitación de la obra del Gasoducto Sur Peruano, valorada en más de 7.000 millones de dólares, según informó el diario El Comercio.

