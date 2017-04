El segundo del ministro argentino de Energía renuncia en duros términos

"O mis convicciones o su autoritarismo", señaló Sureda en su misiva difundida públicamente.

El que fuera desde 1997 vicepresidente comercial de la petrolera Panamerican Energy, dependiente de la británica British Petroleum, asumió su cargo de mano del actual ministro de Energía en diciembre de 2015, quien también renunció a su puesto como vicepresidente de la holandesa Royal Dutch Shell cuando llegó al Gobierno el presidente Mauricio Macri.

"Con el paso del tiempo fui sintiendo que cada vez estábamos más lejos", contó Sureda.

El ahora exsecretario señaló que la diversidad de opiniones era "un problema difícil de resolver" para el ministro, y que las decisiones que pensaban tomar "iban quedando en el camino víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros".

Sureda marcó que la diferencia entre sus convicciones y el estilo de gestión del ministro "llegó a ser tan grande" que lo llevó a enfrentar un "dilema de hierro"

El ingeniero en petróleo decidió dimitir después de que un colaborador de Aranguren impidiera el ingreso al ministerio de un corresponsal del diario estadounidense The Wall Street Journal, que iba a realizarle "algunas preguntas totalmente técnicas sobre hidrocarburos no convencionales", pero "por intermedio de su hombre de prensa" el ministro "no le permitió su ingreso".

Tras sostener que sus convicciones no eran las de Aranguren, el exsecretario acusó al ministro de gestionar la libertad ajena como "un bien transable".

"Jamás podrá usted gestionar con éxito sin un equipo", concluyó.

El ministro Aranguren aceptó la renuncia de Sureda, pero declinó comentar lo sucedido.

Según el organigrama del Ministerio de Energía y Minería, la secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, que hasta el martes lideró Sureda, comparte jerarquía junto a tres secretarías; de Minería, de Planeamiento Energético Estratégico y Energía Eléctrica.

