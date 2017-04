Temer evita pronunciarse sobre caso Odebrecht para "no paralizar el Gobierno"

"No podemos paralizar el Gobierno jamás, tenemos que dar continuidad al Gobierno, a la actividad legislativa, a la actividad judicial", declaró el presidente este miércoles, sin aludir directamente a la filtración de la lista de políticos que serán investigados conocida el martes.

La nómina en la que están incluidos nueve ministros de su Gobierno y 42 diputados y 29 senadores, muchos de ellos aliados de Temer, podría suponer un obstáculo a la aprobación en el Congreso Nacional de las reformas económicas que impulsa el Ejecutivo.

"Aquí en Brasil, si no tomamos precauciones, pronto dirán que el Ejecutivo no funciona, que el Legislativo no funciona, que el Judicial no funciona; y no es así", reiteró Temer, en declaraciones recogidas por el portal G1 durante un acto sobre políticas en favor de las mujeres.

El propio Temer aparece citado en dos ocasiones en los relatos sobre prácticas corruptas que los exdirectivos de Odebrecht ofrecieron a los investigadores de la Operación Lava Jato.

Presuntamente Temer pidió dinero de forma ilegal para financiar su campaña electoral, pero de momento no podrá ser investigado, pues al estar en el cargo de presidente de la República goza de inmunidad.

La divulgación de esta lista del Supremo era el acontecimiento político más esperado de los últimos meses y ya se temía por su impacto en la estabilidad del país debido al contenido de las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, una de las principales empresas contratistas de Petrobras y pieza fundamental en la trama corrupta que se viene investigando desde 2014.

