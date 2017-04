Alcalde local: Falta seguridad en la frontera de Bolivia con Brasil

"Hay que reforzar la seguridad en la zona porque la provincia German Bush cuenta con apenas 30 efectivos policiales y en Carmen Rivero Torrez dos efectivos tienen a su cargo esa tarea", declaró el alcalde.

Aguilera se refirió a los hechos violentos que ocurrieron en esa zona el 30 de marzo, cuando el alejado municipio se vio agitado por el espectacular atraco a un vehículo de la empresa Brinks de transporte de valores que llevaba 1,3 millones de dólares.