"No se permiten perros ni mexicanos": broma racista desata polémica en Uruguay

"En relación a la lamentable y deplorable actitud racista" del café, "la Embajada reprueba y rechaza terminantemente la exhibición sobre la vía pública de un cartel en el que se ofende y discrimina a los nacionales mexicanos", dice el comunicado publicado en la página de Facebook de la sede diplomática.

La embajada insta al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo que actúe para que el negocio "deje de fomentar de manera inmediata y definitiva actitudes denigrantes contrarias a los valores y principios de la sociedad uruguaya".

El cartel, en rigor un pizarrón sobre el que estaban escritas en tiza las ofertas gastronómicas del día en el café Coffee Shop, ubicado en el barrio residencial de Pocitos, añadía casi al final y en inglés la frase "No dogs or mexicans allowed!" (No se permiten perros ni mexicanos).

​Una fotografía del pizarrón, que suele incluir frases humorísticas, circuló por las redes sociales durante el fin de semana, causando reprobaciones.

El propietario de Coffee Shop, de nacionalidad estadounidense, explicó el domingo que la frase, que ya retiró del pizarrón, era una broma que hacía referencia al filme "Los ocho más odiados", del director Quentin Tarantino.

Dos personajes de la película, que transcurre en un bar y posada en medio de la nada, comentan en un momento que la dueña del lugar tuvo durante años colgado ese cartel, hasta que lo retiró "para dejar entrar a los perros".

"El furor que se generó en estos días por el contenido del cartel que tenemos en nuestra vereda, es un gran malentendido. Absolutamente nadie ha sido discriminado en nuestro establecimiento jamás", dijo el propietario en un comunicado.

Por su parte, el embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo, declaró el domingo al informativo televisivo Subrayado que "ningún humor justifica la ofensa y no estamos dispuestos a dejarlo pasar".

La reacción, que algunos consideraron desmedida, aparece después de que México haya soportado duros comentarios por parte del actual presidente de EEUU, Donald Trump, quien además ordenó construir un muro en la frontera común.

"México manda a su gente, pero no manda lo mejor: está enviando a gente con un montón de problemas, están trayendo drogas, el crimen, a los violadores, asumo que hay algunos que son buenos", decía Trump en agosto del año pasado, durante la campaña electoral.

