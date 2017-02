Deportados de EEUU a México relatan a Peña Nieto sus tragedias

© AP Photo/ Toby Melville Peña Nieto recibe migrantes mexicanos expulsados de EEUU

Samuel Morales, uno de los mexicanos deportados dijo que "después de 25 años de radicar en los Estados Unidos", fue deportado por la frontera con Matamoros.

El testimonio es parte de los relatos de algunos de los 135 migrantes deportados desde la ciudad de Los Ángeles, California, en un vuelo comercial, asistidos por Instituto Nacional de Migración y beneficiarios del Programa Somos Mexicanos.

El INM, relató el migrante, le dio "albergue, comida y la orientación y apoyo" necesarios para trasladarse a la Ciudad de México, de donde es originario.

Gobernadores de México apoyan la estrategia de Peña Nieto para migrantes en EEUU

Morales dijo al mandatario que en un principio, fue escéptico de la ayuda que pudiera recibir del gobierno mexicano un connacional repatriado.

las autoridades mexicanas "me atendieron en el Programa Somos Mexicanos, me apoyaron, ellos me documentaron, me orientaron, sobre qué voy a hacer, a dónde voy a ir", dijo el relato de la conversación privada difundida por la Presidencia.

"Yo, al igual que mis compañeros, el resto de mis compañeros, son cinco, ya somos beneficiados del apoyo económico que nos ha dado su Gobierno", dijo el mexicano deportado tras más de dos décadas viviendo en EEUU.

Peña Nieto y Congreso de México acuerdan defensa de migrantes en EEUU

Morales dijo a Peña Nieto que el Programa Somos Mexicanos, "vamos a construir este país más grande y vamos a poder unificarnos con nuestras familias, en nuestro país, si nos apoya nosotros vamos a apoyar al país".

Por su parte, Aarón Silva, también repatriado, compartió su experiencia con el Presidente Peña Nieto, tras más de 13 años viviendo en EEUU dedicándose a trabajos de pintura.

"Me agarraron por (no tener) una licencia (de conducir), me discriminaron y fui preso por un cierto tiempo", relató Silva.

"De ahí me dijeron que yo no podía estar allá, que era criminal nada más por no tener licencia, entonces empezaron el trámite.

El deportado estuvo en la cárcel durante casi un año hasta que " apliqué para un abogado —relató-, también estuve luchando por un tiempo, me tuvieron más de un año ahí".

"Yo dejé una familia allá que tal vez ya perdí por ahorita, por cómo está la situación, y no quiero regresar allá", puntualizó

Otro deportado, Pedro Santos, del sureño estado de Veracruz, expresó "su tristeza por haber sido deportado, pero afirmó sentirse orgulloso" por el recibimiento que les el Presidente

Santos expresó su deseo de quedarse en México a trabajar y no irse "para el otro lado, es una experiencia muy fea que se vive allá".

Al iniciar su mandato, Donald Trump emitió órdenes ejecutivas para construir un muro fronterizo a expensas de México, contratar a 10.000 funcionarios de migración adicionales, autorizar a la policía en acciones migratorias, quitar subsidios federales a los estados y ciudades "santuario" de inmigrantes ilegales como Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y la capital Washington.

Los planes de Trump contemplan deportar al menos 3 millones de mexicanos que tengan antecedentes penales u otras violaciones a las leyes de EEUU.