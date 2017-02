El dominó Odebrecht se acerca al expresidente peruano Alejandro Toledo

© AFP 2016/ Yasuyoshi Chiba Nuevo escándalo: Odebrecht financió campañas políticas en América Latina

El expresidente de la filial peruana de la constructora, Jorge Barata, señaló ante la Justicia brasileña que la empresa pagó esa suma para obtener la licitación de la carretera Interoceánica Sur, construida durante el mandato de Toledo. A raíz de estas declaraciones, la Fiscalía peruana ordenó el allanamiento de la casa del expresidente.

En la casa de Toledo se encontró "una serie de documentación, 33.000 dólares en efectivo y una caja fuerte" cuyo contenido no se conoce aún, explicó en diálogo con 'En Órbita' de Radio Sputnik Martín Hidalgo, periodista del diario El Comercio de Perú. Hasta el momento, la Fiscalía no ha procedido a pedir la prisión preventiva para el exmandatario, acotó.

Hidalgo indicó que, de acuerdo con las declaraciones de Barata, el expresidente recibía el dinero fraudulento a través de un testaferro, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, "muy amigo" de Toledo.

Según el periodista peruano, las declaraciones del ejecutivo brasileño, quien aceptó colaborar con la Justicia de su país, indican que el entramado de blanqueo de los sobornos se habría realizado a través de cuentas bancarias de Maiman, de las que se transfería dinero para saldar hipotecas ficticias.

Una de estas hipotecas podría ser la del resonado caso Ecotevas, en la que la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, adquirió una casa de 4 millones de soles (1,2 millones de dólares) a través de supuestos préstamos entregados en una serie de cuentas de Maiman en Costa Rica.

"Ahora la hipótesis más fuerte que se maneja es que era dinero de los sobornos que había pagado Odebrecht a Toledo, que los había direccionado a través de Josef Maiman. Para utilizar la plata de este soborno se utilizó el mecanismo de levantamiento de hipotecas y de compras de bienes", indicó el analista.

Según Hidalgo, 'Avi' Dan On, exjefe de Seguridad de la Presidencia, es otra de las figuras claves que Barata nombró en sus declaraciones. El exasesor presidencial habría sido la persona que se le acercó a pedir el soborno, inicialmente de 35 millones de dólares a cambio de la modificación de la base de la licitación de la Interoceánica sur. Finalmente se realizó la transferencia de 20 millones.

Barata admitió ante la Justicia brasileña haber llevado a cabo negociaciones y reuniones en Río de Janeiro, en la casa de Maiman y en lugares específicos del mismo Palacio de Gobierno donde no quedaba registrada la visita de Toledo.

Toledo se encuentra en París, adonde viajó para brindar una serie de conferencias. Desde la capital francesa aseguró a un canal de televisión peruano que las acusaciones son falsas y negó haber recibido dinero de Odebrecht. Asimismo, dijo que las reuniones con directivos de la empresa se daban de la misma manera que cualquier presidente se encuentra con ejecutivos privados.

En la entrevista con el programa 'Cuarto Poder', Toledo se manifestó "indignado" y afirmó ser víctima de un "linchamiento político" por parte de sus adversarios.

"Que [Barata] diga por favor cuándo, cómo y en qué banco me ha dado 20 millones a mí. No se lo permito. Yo sé que se ha acogido a una ley en Brasil, pero eso no le permite a nadie [acusarme]. Yo no he recibido un centavo por la Interoceánica, que sí la creamos nosotros, pero no nos dio el tiempo para ejecutarla", aseguró Toledo.

Por motivos laborales, el expresidente luego de su estadía en Francia viajará a los EEUU, donde se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Stanford. Aunque aún la Fiscalía no ha pedido su prisión preventiva, podría hacerlo próximamente.

"Lo que se espera es que la Fiscalía pida al Juez la prisión preventiva, que éste la apruebe y se disponga el retorno de Alejandro Toledo. Falta saber si va a regresar al país. Se ha especulado que se iría a Israel para evitar la extradición", comentó Hidalgo.