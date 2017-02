Fiscalía peruana no ha emitido orden de captura contra expresidente Toledo

No es responsabilidad del Poder Judicial pedir una orden de captura para el exmandatario, quien se encuentra en Europa, advirtió Rodríguez, pues "si no hay acusación, el Poder Judicial no va a condenar a una persona".

"Al Ministerio Público le corresponde armar el rompecabezas del Lava Jato y cuando tiene el caso armado lo judicializa", dijo Rodríguez al medio RPP, en referencia a la causa de corrupción que investiga la justicia brasileña y que tiene también derivaciones peruanas.

© REUTERS/ Ricardo Moraes Odebrecht pagó casi $30 millones en sobornos a funcionarios peruanos

Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú que está colaborando con la justicia, aseguró haber entregado a Toledo 20 millones de dólares cuando este era presidente para ganar la licitación de la construcción de la Carretera Interoceánica.

Toledo negó el lunes en declaraciones concedidas desde París a varios medios peruanos haber recibido soborno alguno.

Además sostuvo que volaría a EEUU, donde tiene que cumplir un contrato laboral en la Universidad de Stanford.

El domingo, el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo a la emisora colombiana W Radio que Toledo debía regresar al país y enfrentar las acusaciones en su contra.

© REUTERS/ Mariana Bazo Presidente peruano Kuczynski niega haber recibido coimas en caso Odebrecht

Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro del gabinete de Toledo, pero deslindó toda responsabilidad en los presuntos sobornos pagados por la Odebrecht.

De haber conocido las reuniones entre funcionarios del Gobierno de Toledo y representantes de Odebrecht en las que se arreglaron los sobornos, "habría renunciado", dijo Kuczynski a W Radio.

El sábado, la fiscalía allanó la vivienda de Toledo en Lima e incautó documentación.