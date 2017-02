Evo Morales rompe a llorar en inauguración de museo en su pueblo natal

"Este museo es patrimonio del Pacto de Unidad (que aglutina a los sindicatos campesinos de Bolivia) y a los movimientos sociales que lucharon por el nuestro pueblo", dijo el presidente Morales en el acto de inauguración del museo transmitido por el canal estatal Bolivia TV.

El edificio de 10.814 metros cuadrados no sólo tendrá datos biográficos del presidente Morales, sus actividades como dirigente sindical y trayectoria política sino referencias históricas del país desde la colonia, según explicó la ministra de Culturas, Wilma Alanoca.

"Son tiempos de alegría, pero sobre todo son tiempos de cambio" dijo Morales ante una masiva concentración de indígenas y campesinos del departamento de Oruro.

“Gracias a la lucha del pueblo boliviano, muchas gracias por no abandonarme después de que llegamos al Gobierno; no me siento abandonado”, dijo Morales antes de emocionarse al inaugurar el museo, construido en un estilo de máxima modernidad y que alberga en una de sus salas parte de su historia personal.

El acto transmitido por el canal estatal Bolivia TV mostró el rostro conmovido de Morales en el momento culminante de la ceremonia.

Tras cerrar su discurso, Morales volvió a sentarse junto al vicepresidente Álvaro García Linera sin poder contener las lágrimas.

El gobernante señaló que “una revolución democrática y cultural que tenemos solo puede fracasar por envidia o ambición o porque no entendemos sobre nuestros pueblos”.

El presidente nació en Orinoca el 26 de octubre de 1959.

El Museo de la Revolución Democrática y Cultural sera parte de un circuito turístico que vincule la población de Orinoca con el salar de Uyuni y la ciudad colonial de Potosí, explicó a su turno la ministra Alanoca.

Entre los salones de exposición de este museo destaca uno dedicado a las camisetas deportivas que recibió Morales de los principales astros del fútbol mundial.

El museo que comenzó a construirse en 2012 cuenta con un moderno sistema museológico.