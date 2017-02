La Iglesia no va a imponer el diálogo en Venezuela

"La Santa Sede no cierra ninguna puerta, pero si no somos invitados, no vamos a imponer el diálogo; es falso que la Iglesia quiere imponer el diálogo, la Iglesia se ofrece para ayudar", señaló el nuncio en declaraciones a la prensa realizadas en el estado de Carabobo (norte).

Giordano añadió que "hay también una minoría que hace ruido contra el diálogo", por ello, se debe "considerar todo".

A juicio del representante de la Iglesia católica, el Gobierno y la oposición deben sentarse a dialogar y buscar una solución a la crisis política que atraviesa el país sudamericano y reiteró la disposición del Vaticano de participar en las mesas.

Además, indicó que para concretar el diálogo es necesario tener "paciencia, temple y valentía" y destacó que el papa Francisco solicitó a las partes buscar el interés común del pueblo.

El Gobierno y la oposición iniciaron el pasado 30 de octubre un proceso de conversaciones para resolver la crisis política.

En la mesa de diálogo participa un grupo de expresidentes en representación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entre quienes se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Martín Torrijos, de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominicana.

La última plenaria tuvo lugar el 12 de noviembre de 2016, y en ella acordaron, entre otras cosas, trabajar por la paz, sumar esfuerzos para combatir "la agresión a la economía" nacional y superar el estancamiento generado por la declaración de desacato a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

El proceso quedó suspendido el 6 de diciembre, cuando la oposición decidió levantarse de la mesa, alegando que el Gobierno no había cumplido con su parte del acuerdo.