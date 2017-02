Canciller argentina aboga por reactivar la Unasur

"Creo firmemente que tenemos una oportunidad y soy optimista, pero debemos actuar bien y rápido porque si no corremos un riesgo: no superar este test que atravesamos y no lograr solidificar la organización", señaló Malcorra de acuerdo a un comunicado de su Cancillería.

La ministra observó que en los últimos años el comercio entre los distintos países de la región no ha crecido, como tampoco la inversión directa.

"Éstas son las cosas que hacen la diferencia y sobre las cuales tenemos que hacer un fuerte énfasis", señaló.

También subrayó la importancia de conseguir proyectos de infraestructura que aumenten la conectividad y permitan una mayor integración entre el Atlántico y el Pacífico.

"Estamos convencidos de que los momentos que estamos viviendo requieren, más que nunca, de un trabajo conjunto, integrado en las cosas concretas de la vida", destacó.

Bajo este análisis, los representantes de los Estados parte deben "duplicar los esfuerzos y hablar de las mismas cosas, con un mismo proyecto de la organización, unidos en la diversidad", agregó la ministra.

Malcorra también agradeció el trabajo del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, quien se despidió de su cargo no sin antes rechazar las políticas migratorias que en los últimas días llevaron a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio mandatario de Argentina, Mauricio Macri.

"Los hitos importantes hay que reconocerlos, por eso quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo del Secretario General", indicó Malcorra.

La secretaría de la Unasur tiene su sede en la capital ecuatoriana.