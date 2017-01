FARC inicia movilización a zonas de concentración aunque varias aún no son habitables

Un total de "36 operaciones para movilizar a cerca de 4.394 hombres (los demás están en o cerca de las zonas) iniciaron desde la madrugada del sábado (28) y esperan terminar en los próximos días", informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado difundido este lunes.

De acuerdo con el cronograma establecido entre el Gobierno y las FARC, se preveía que para este martes 31 de enero todos los integrantes de la guerrilla (unos 5.800 miembros) estarían ya ubicados en 19 zonas veredales (subdivisiones municipales) y siete puntos de concentración, pero demoras en la adecuación de los campamentos han dilatado la ocupación.

"Nosotros vemos que efectivamente hay una serie de retrasos y dificultades, pero en lo fundamental el proceso se está consolidando, y eso es lo importante", dijo a esta agencia el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (izquierda), quien hace parte de una comisión de congresistas que viajará para verificar el avance en la instalación de estos sitios.

De acuerdo con el Gobierno, 61 guerrilleros comenzaron su movilización el sábado hacia uno de los puntos ubicados en el departamento del Cauca (suroeste), al tiempo que 48 más hicieron lo propio en Nariño (suroeste).

El domingo, 928 rebeldes comenzaron a moverse en varios departamentos como Meta (centro), Putumayo (suroeste) y Antioquia (noroeste), mientras que para este lunes se espera dar inicio a cinco operaciones en las que se prevé movilizar 598 hombres y mujeres.

Por su parte, este martes se espera realizar "un gran operativo de 15 movimientos para comenzar a ubicar en las zonas veredales a unos 2.541 (guerrilleros) más", señaló el Alto Comisionado.

Según cálculos oficiales, en la actualidad unos "1.500 guerrilleros aproximadamente" trabajan en la adecuación de los puntos de concentración, pero el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) pronostica que la construcción "estará lista para finales de febrero".

Por cuenta de ese retraso, afirma Cerac, parece poco probable que las FARC puedan desarmarse en su totalidad para junio, como estaba previsto.

"Las acciones de destrucción de armas, programadas para realizarse en un periodo de casi dos meses, y el de desarme individual, proceso cuyo tiempo estimado es de cuatro meses, deberá cumplirse en un período de tres meses", señaló Cerac, que pronostica que la entrega de armas estará lista en agosto.

Hace una semana, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", cuestionó el incumplimiento del Gobierno para habilitar las zonas de concentración.

Mencionó que, por ejemplo, en la zona veredal de Playa Rica (Meta, centro), no hay agua; en Colinas (Guaviare, suroeste), no hay agua ni conexiones a cañerías; en Carmelitas (Putumayo), Carrizal (Antioquia) y El Carmen (Caquetá, centro), no hay nada construido, y en Vidrí (Chocó, suroeste), la instalación avanza en menos de 10 por ciento.

"Si el Gobierno no instala inmediatamente la infraestructura necesaria, hay que replantear fecha de llegada de las FARC", advirtió el jefe guerrillero, ante lo cual el presidente Juan Manuel Santos respondió que "a más tardar este martes 31 de enero las FARC estarán concentradas".

"¿Quién se hubiera imaginado (…) las FARC con sus fusiles caminando hacia esas zonas para entregárselos a las Naciones Unidas?", se preguntó Santos ante una cumbre de gobernadores el sábado, ante quienes no precisó cuándo quedarán listas las instalaciones y que día estarán finalmente concentrados todos los rebeldes.

A juicio de la oposición, las FARC también tienen responsabilidad en el retraso.

"La comisión tripartita que hace parte de la verificación está conformada por el Gobierno, la ONU y delegados de las mismas FARC, que debieron alertar de las demoras con suficiente anticipación", dijo a Sputnik Nóvosti el diputado Santiago Valencia, del partido Centro Democrático (derecha).

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de enfrentamiento, y ahora trabajan en el desarrollo de la fase de posconflicto en medio de un cese del fuego.