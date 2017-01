Ministro argentino del Interior relativiza llamado a embajador argentino en Bolivia

"La convocatoria es para aclarar unas declaraciones de la ministra de Seguridad, no tiene que ver con las políticas que estamos implementando", señaló Frigerio en declaraciones a radio El Mundo.

El alto funcionario sostuvo que el endurecimiento de los controles fronterizos del Gobierno "no tiene nada que ver con cerrar la frontera a la inmigración" y agregó que "Argentina tiene autoridad moral para hablar del tema porque es el país de Latinoamérica que más radicaciones dio el año pasado a ciudadanos de países limítrofes".

El ministro consideró probada la vocación de Argentina de recibir inmigrantes, y afirmó que el Ejecutivo analizará "si nos brinda confianza las razones de cada inmigrante que quiera ingresar al país".

"Lo que no queremos son delincuentes", añadió el ministro.

© Sputnik/ Alexei Andreev Ministra argentina vincula narcotráfico con inmigración desde Bolivia, Paraguay y Perú

Además, Frigerio se refirió así a este asunto después de que la ministra argentina de Seguridad Patricia Bullrich cuestionara al cónsul boliviano en Argentina, Jorge Ramiro Tapia Sainz, quien en medios como Sputnik Nóvosti dijo sentirse indignado por el hecho de que Bullrich relacionara la migración de Perú, Bolivia y Paraguay con el narcotráfico.

"Como cónsul no puede ser un comentarista sino que tiene que manejarse por las vías que su país le indique y no hablando con los medios como si fuese una persona que no tiene ninguna relación con su propio Estado", espetó en radio La Red el jueves.

A través de un decreto, Macri creó ese día la Comisión Nacional de Fronteras para supervisar los pasos fronterizos y coordinar las fuerzas de seguridad.

Además ha entrado en vigor la Información Anticipada de Pasajeros (API) a fin de impedir el ingreso al país a extranjeros con antecedentes penales.