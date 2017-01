"Lula puede ser detenido en 30 o 60 días"

"No creo que hayamos perdido el 'timing' [para detener a Lula]. Ese 'timing' puede ser dentro de 30 o dentro de 60 días, la investigación que envuelve a Lula es muy amplia", explicó De Paula en una entrevista con el portal de noticias UOL.

© REUTERS/ Ueslei Marcelino Diputados de EEUU divulgan una carta contra la "persecución" judicial a Lula

Respondía así a otro comisario, Maurício Moscardi Grillo, que en una reciente entrevista con la revista Veja lamentó que los investigadores hubieran dejado pasar el momento idóneo para detener al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

"No veo ni pérdida de tiempo ni condescendencia con el hecho de que se trate de un ex presidente. El propio juez Sérgio Moro ya demostró que no tiene en cuenta esas consideraciones cuando toma sus decisiones", remarcó.

Lea más: Lula, imputado por cuarta vez en la Operación Lava Jato

© AP Photo/ Andre Penner La policía abre una nueva acusación contra Lula por corrupción pasiva en la Lava Jato

Tras publicarse estas declaraciones el abogado de Lula, Cristiano Martins, anunció que denunciará al comisario ante la Justicia porque la forma en que habla de Lula es "incompatible" con el Código de Ética de la Policía Federal y con la protección al honor, la imagen y la reputación a la que tienen derecho todos los ciudadanos.

"Al renovar la hipotética privación de libertad del ex presidente sobre el enfoque del 'timing' o sentido de oportunidad el comisario federal Igor Rodrigo de Paula deja ver la naturaleza eminentemente política de la operación en lo referente a Lula", dice el abogado.

En su opinión hay juicios previos, parcialidad, filtraciones y comportamientos que "violan la ética y la conducta profesional por parte de diversas autoridades envueltas en las investigaciones y procesos referentes al ex presidente".