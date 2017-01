México rechaza severas órdenes antimigrantes de Trump

"Lamento y repruebo la decisión de EEUU de continuar la construcción de un muro, que lejos de unirnos nos divide, México no cree en los muros, lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró el presidente mexicano en un mensaje de vídeo a la nación.

© REUTERS/ Tomas Brav El muro de la discordia: Trump firma la orden ejecutiva sobre inmigración

En respuesta a las órdenes ejecutivas del presidente de EEUU, Peña Nieto ordenó que "la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección de nuestros connacionales", y que los consulados mexicanos en EEUU "se conviertan en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes".

"Nuestras comunidades no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran", declaró, al tiempo que convocó al Congreso mexicano y la sociedad civil a sumarse a esa campaña de protección.

Las órdenes ejecutivas de Trump contemplan —además del muro que buscará cobrar a México—, contratar a 10.000 funcionarios de migración adicionales, quitar subsidios federales a los estados y ciudades "santuario" de inmigrantes ilegales como Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y la capital Washington.

La ofensiva de Trump ocurre "en un momento en que nuestro país inicia pláticas (en Washington), para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica", lamentó Peña Nieto.

Pero el presidente mexicano declinó cancelar la visita a Washington por invitación de Trump programada para el 31 de enero, como lo piden casi todas las fuerzas políticas y sociales de su país.

​En cambio, se limitó a adelantar que tomará la decisión sobre ese encuentro y otras respuestas "con base en el reporte final" de las negociaciones en Washington, de parte del canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Los dos funcionarios sostuvieron el miércoles un encuentro con altos funcionarios de la Casa Blanca y culminan el jueves el viaje al país vecino.

Un día de choque

La esperada respuesta del mandatario mexicano, tras un hermetismo absoluto en la residencia de Los Pinos y en la delegación oficial en Washington, ocurre mientras negocia el futuro de la relación, con una estrategia de negociación que rechaza "la confrontación y la sumisión".

Seis funcionarios encabezados por Reince Priebus, jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Jared Kushner, asesor de la Presidencia, yerno del mandatario, recibieron a la misión mexicana que nada pudo hacer para frenar las medidas del nuevo Gobierno del magnate republicano.

Otra medida de Trump consiste en que el Departamento de Estado "retenga visas y use otras herramientas para garantizar que los países (como México) acepten de regreso a los criminales que llegaron a EEUU de esos países", anunció el portavoz de Trump, Sean Spicer.

Las presiones de fuerzas políticas de todo signo aumentaron en México para que Peña Nieto rechace la invitación a Washington.

"Lo de Trump es una ofensa a los mexicanos, lastima la dignidad de los mexicanos", dijo a periodistas el coordinador de la bancada en el Senado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón, pero apoyó la cautela del mandatario.

Acciones "intolerantes"

Por su parte, el congresista Miguel Barbosa, quien fue presidente del Senado hasta 2016, exhortó al mandatario a cancelar la visita "ante las acciones de intolerancia y hostilidad que ha anunciado Trump en contra de nuestro país".

"Sería un error del presidente asistir a una reunión bajo las condiciones y formas impuestas por el presidente estadounidense, no puede negociarse bajo presión", manifestó Barbosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) en la Cámara alta, cuerpo del Congreso encargado de aprobar la política exterior.

Trump "echó por tierra la bandera de la tolerancia, la libertad y la democracia que esa nación decía defender", puntualizó Barbosa.

La ola de exigencias para que la respuesta de México sea rotunda y "sin sumisión" como planteó el propio mandatario en su estrategia, se volvió casi unánime, y solo el PRI gobernante aguardaba con disciplina cualquier decisión ante el silencio presidencial.

El congresista Marco Cortés, líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), segunda fuerza parlamentaria después del PRI, también solicitó detener la visita.

"El presidente debería esperar otra oportunidad, en la cual no juguemos a los tiempos y las formas que el presidente Donald Trump nos está poniendo", planteó el partido que gobernó México de 2000 a 2012.

© REUTERS/ Carlo Allegri Trump ordena informe sobre toda ayuda dada por EEUU a México en los últimos cinco años

El historiador y novelista Héctor Aguilar Camin, director de la revista Nexos, apuntó en sus redes sociales que no recuerda "condiciones peores para un viaje del presidente mexicano a EEUU".

"Peña debe suspender su viaje", sentenció el influyente intelectual.

Esas voces se sumaron a las primeras reacciones de todo el espectro ideológico, social, académico y periodístico que pidió al presidente cancelar la reunión, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y líder moral de la izquierda, entre muchos.