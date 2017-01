Rafael Correa: "La solución a la migración no son los muros ni las fronteras"

"La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, humanidad y crear condiciones de paz para todos los habitantes del planeta", dijo Correa en su última intervención ante el organismo regional como mandatario de Ecuador, sin referirse directamente a la resolución adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro limítrofe con México.

Trump firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas para redoblar los controles migratorios y fortalecer la seguridad fronteriza.

Uno de los decretos, firmados en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, establece la construcción de un muro en la frontera con México y el otro endurece las leyes contra el ingreso de inmigrantes indocumentados.

Correa insistió en su intervención en que los países miembros de la CELAC deben "asumir una clara posición en defensa de nuestros migrantes, no solo de Latinoamérica y el Caribe sino del mundo entero" y añadió que "mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales ni mundiales".

El jefe de Estado ecuatoriano participó en la V Cumbre de la CELAC que tiene lugar en República Dominicana, donde además se realizará el traspaso de la presidencia pro témpore del organismo de ese país caribeño a El Salvador.