Fiscal General de Colombia: "No pretendo entorpecer la Jurisdicción Especial para la Paz"

"Yo creo que las FARC y yo, como fiscal General, estamos de acuerdo en que los reincidentes y quienes no forman parte de las FARC no pueden obtener ningún tipo de beneficios, ya que no se reincorporarán a la vida civil", dijo Martínez durante la Cumbre Anual de Comandantes de Policía, que se lleva a cabo en Medellín (noroeste), según la emisora local La FM.

En un trino escrito en su cuenta de Twitter, 'Márquez' señaló que "el fiscal está empeñado en destruir lo construido con tanto esfuerzo en La Habana, desde hace rato quiere dañar la JEP y el Acuerdo de Paz", lo que pondría en riesgo la implementación de los acuerdos, ya que el tema de la justicia es la columna vertebral de la negociación.

La acusación por parte de 'Márquez' surgió después de que el Fiscal General hizo críticas a la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el marco del primer debate que surtió la propuesta en la Comisión Primera de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, y en la cual logró su aprobación con 25 votos a favor y ninguno en contra pese a los reparos del funcionario.

"Yo no pretendo entorpecer la Jurisdicción Especial para la Paz", enfatizó Martínez, quien, por el contrario, dijo estar de acuerdo con las FARC en que los reincidentes de delitos y los disidentes de esa guerrilla no pueden recibir ningún tipo de beneficio jurídico.

La JEP permitirá juzgar a integrantes de la guerrilla, a agentes del Estado y a terceros que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto, pero para varios sectores políticos son varios los puntos que carecen de precisión, como el juzgamiento que se busca hacer a los expresidentes del país y la negativa a extraditar a integrantes de las FARC, que a juicio de algunos genera impunidad.

El pasado 24 de noviembre el Gobierno colombiano y las FARC alcanzaron un Acuerdo de Paz por medio del cual se busca poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, por lo que ahora el Congreso tramita por medio de la vía rápida las iniciativas que permitirán implementar los acuerdos en el menor tiempo posible, entre ellos la JEP.