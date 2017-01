Niños con cáncer recibieron agua destilada en lugar de quimioterapia en México

© Sputnik/ Vitaliy Belousov EEUU deporta a México exgobernador condenado por narcotráfico

El mandatario, quien ganó las elecciones en junio de 2016, señaló que la investigación se encuentra todavía en curso. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de un laboratorio "una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada", cita el diario las palabras del político.

La investigación también se encarga de averiguar la procedencia de medicamentos vencidos que fueron encontrados en bodegas.

Por su parte, la farmaceútica Roche, fabricante de los medicamentos suministrados, informó en un comunicado que los mismos no corresponden a la quimioterapia.

"Es importante aclarar que Bevacizumab es un medicamento que está indicado en pacientes adultos mayores de 18 años para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico", sostuvo Roche México por medio de su Agencia de Relaciones Públicas, citada por el portal Noreste.

La denuncia se agrava al conocerse que "la muestra no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por nuestra compañía", se informó en el comunicado oficial, al tiempo que se añadió que "su uso no está indicado en pacientes pediátricos".

Asimismo, el exsecretario de Salud del estado, Antonio Nemi Dib, declaró que durante la gestión de Duarte las autoridades compraron pruebas falsas del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según el medio mexicano Sin Embargo.