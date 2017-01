Argentina muestra su interés en mantener una relación "madura" con el FMI

"Queremos tener con el FMI una relación madura, como la que debe tener un país como la Argentina con todos los organismos internacionales", señaló Dujovne durante la segunda jornada del 47º Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos.

Durante la reunión, Dujovne y Lagarde dialogaron sobre el programa económico del Gobierno y de "cómo el país sigue avanzando, a paso acelerado, en el proceso de la normalización de su economía", informó la cartera en un comunicado.

En cuanto a la agenda internacional, resaltaron la importancia del papel que asumirá Argentina como anfitriona de la cumbre de presidentes del G20 en 2018, "reunión a la que el FMI le asigna suma importancia", agrega el comunicado.

Durante su revisión del panorama económico mundial, el 16 de enero el organismo financiero redujo al 1,2% las previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe.

Ese análisis se debe "en gran medida (a) una menor expectativa de recuperación a corto plazo en Argentina y en Brasil tras las cifras de crecimiento que defraudaron lo esperado en torno al segundo semestre de 2016", puntualizó el informe.

Las expectativas del organismo multilateral son proyecciones, matizó el martes el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en su primera rueda de prensa del año.

Aunque para el FMI un crecimiento inferior al 3% "tal vez les parezca poco, nosotros esperamos crecer un poco más que eso, pero más allá de eso lo importante es que volvimos a crecer", consideró el mandatario.

El desafío del país, añadió el presidente, es crecer 20 años seguidos, "si aprendimos que lo que nos pasó no es lo bueno y estamos apostando al largo plazo, no más al atajo, no más a la viveza, sino a la construcción a partir del esfuerzo de cada argentino".

Después de diez años de ausencia, una misión del FMI visitó Buenos Aires el pasado mes de septiembre para auditar las cuentas públicas del país y las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta misión del FMI fue la primera que se implantó en el país desde el 2006, cuando el Gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) suspendió las auditorías del organismo después de cancelar de una vez toda la deuda que el país mantenía con la entidad, 9.810 millones de dólares.