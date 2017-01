Canciller mexicano: es imposible que Trump haga pagar a México un muro fronterizo

"No hay manera de que eso ocurra (…) es un tema de dignidad y soberanía nacional", dijo el responsable de la diplomacia del gobierno de Enrique Peña Nieto —que volvió al gabinete presidencial en los primeros días de 2017—, en su primera entrevista con la televisión mexicana, a pocos días de la asunción de Trump.

El nuevo secretario de Relaciones Exteriores dijo que cometió errores al invitar a Trump a la residencia presidencial de Los Pinos al final de la campaña por la Casa Blanca en EEUU, que lo llevaron a renunciar en septiembre pasado, por el revuelo registrado en el país latinoamericano, que reaccionó con un inusual consenso en contra de la visita por los insultos y amenazas del magnate republicano contra México.

"Hubo errores muy importantes, fue de manera muy precipitada, (…) Trump respondió muy rápido, en cuestión de unas horas", a la invitación dijo Videgaray al conductor Carlos Loret de la cadena Televisa, en una charla de más de media hora.

En cambio, "el otro equipo (de la demócrata Hillay Clinton) no respondió con la misma celeridad, y semanas después dijo que no asistiría a México", contrastó.

Filtraciones publicadas en la prensa mexicana indican que la invitación fue resultado de la relación del entonces responsable de Finanzas de México con Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, futuro principal asesor presidencial en la Casa Blanca, mencionó Loret.

El canciller de México respondió a esa pregunta que sus contactos con el estratega de campaña de Trump ocurrieron en los mercados neoyorkinos de Wall Street, en su papel de secretario de Finanzas de México, que desempeñó casi cuatro años hasta septiembre pasado.

Kushner es una persona "extraordinariamente competente, de quien tengo una opinión muy favorable, lo conocí a través de personajes del mundo financiero internacional", puntualizó.

Peña Nieto ante Trump

Kushner llamó a Videgaray tras su reciente designación al frente de la diplomacia mexicana este año, para felicitarlo por su regreso al gabinete presidencial, reveló el funcionario en la entrevista.

Lo primero que Nieto le dijo a Trump en el encuentro de una hora el año pasado fue, "al comenzar la conversación, el presidente le dijo: candidato bienvenido, hemos acordado no hablar del muro porque usted sabe que no lo vamos a pagar", y acordaron no hablar más del tema, ante las posiciones irreconciliables.

Pero Trump no ha abandonado el plan del muro, y dijo el viernes 6 de enero que lo construirá con un costo de 10.000 a 20.000 millones de dólares —una barrera mayor que el existente cerca de grande ciudades fronterizas—, con fondos del Congreso de EEUU y que después obligaría a México a reembolsar los costos en el marco de las negociaciones comerciales de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

Trump y Peña Nieto tuvieron "una conversación constructiva sobre la relación económica, comercial, del norte y de América Latina con el resto del mundo, la importancia de la comunidad mexicana en EEUU fue uno de los temas más importante", replicó Videgaray sobre ese punto.

El canciller mexicano dijo que ante las posturas de Trump ante el TLCAN México, debe "renegociar sin miedo, estoy seguro de que tenemos una posición más fuerte de la que podemos ver, tenemos una fuerza negociadora que nos da una ventaja importante, por su experiencia (de 22 años)", argumentó.

A diferencia de otros países del continente americano, "Donald Trump puso a México en el centro de atención de Estados Unidos y debemos aprovecharlo", reviró en su primera entrevista en más de cuatro meses.

Sobre las presiones de Trump a las armadoras automotrices, mediante impuestos a las exportaciones de autos construidos en México, Videgaray respondió: "Eso pone de manifiesto lo importante que es definir la relación comercial con EEUU (…), entendiendo que 6 millones de empleos de estadounidenses dependen de los mexicanos".

Citó como ejemplo a Texas, estado fronterizo que exporta a México 90.000 millones de dólares al año, pero "la incertidumbre está dañando las inversiones".

Videgaray dijo que toma en serio los planes de Trum contra México: "No podemos hacer como si no hubiera pasado nada, nuestro principal cliente, a quien le mandamos más de 80 de nuestras exportaciones, no está contento con el acuerdo, por lo que debemos estar abiertos a negociar el TLC" con un "hombre que ha negociado toda su vida", remató.