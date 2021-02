"Imbéciles": una republicana reacciona a su castigo por apoyar a Donald Trump

"Esta mañana me he despertado temprano, literalmente riendo, pensando en el grupo de imbéciles que son los demócratas (+11) [republicanos] por dar tiempo libre a alguien como yo. En este Gobierno tiránico demócrata, los republicanos conservadores no tienen nada que decir en los comités de todos modos. ¡Oh, esto va a ser divertido!", tuiteó Greene el 5 de febrero.

Un día antes, la Cámara de Representantes apartó a Greene de dos comisiones, la de Presupuestos y la de Educación y Trabajo, por 230 votos a favor y 199 en contra. Al menos 11 políticos de su propio partido, el Republicano, apoyaron a los del Demócrata para marginarla de dos puestos clave. En sus palabras, esto se debió a que es fiel defensora del expresidente Donald Trump.

"Hoy es el día en el que podría ser destituida de los comités, o peor, expulsada del Congreso. ¿Por qué? Porque defendí a Trump. Defiendo a América primero. Presenté artículos del juicio político contra Joe Biden , y digo la verdad", escribió Greene aquel día en un correo citado por la cadena estadounidense CNN.

Más tarde Greene acusó a sus críticos del Partido Republicano de ser los verdaderos traidores.

"Cuando los republicanos votan en contra de uno de los suyos... es realmente una gran traición", señaló la política citada por el periódico The Washington Post.

Sin embargo, reservó sus comentarios más fuertes para los demócratas, a quienes acusó de operar junto con los medios de comunicación para atacar a los conservadores.

"Tengo mucho tiempo libre, lo que significa que puedo hablar con mucha más gente en todo el país, conectar y ganarme una gran cantidad de apoyo con el que ya he empezado", concluyó.