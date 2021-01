Transportistas optan por contenedores vacíos en vez de llenarlos con mercancías de EEUU

Los transportistas rechazaron unos 177.938 contenedores conocidos como TEU en octubre y noviembre, según el análisis de los datos recopilados por la Oficina del Censo y los puertos de Los Ángeles, Long Beach (California), Nueva York y Nueva Jersey.

A mediados de octubre, los transportistas notificaron a los exportadores agrícolas quefrente a las exportaciones agrícolas. Además agregaron quesi se transportaban las mercancías.

CNBC calculó el valor en el comercio potencialmente perdido como resultado de este rechazo tomando la diferencia entre las exportaciones vacías reales en 2020 frente a la cuota de exportación vacía de 2019: unos 632 millones de dólares.

"Estos TEU estimados son las exportaciones vacías que deberían haberse llenado en 2020", comprobó John Martin, gerente de la firma de consultoría económica y de transporte Martin Associates.

"Esta fórmula muestra el aumento de la proporción de contenedores de exportación vacíos con respecto a las exportaciones totales. Estos datos sugieren, en particular, el argumento de Los Ángeles y Long Beach de que los contenedores de exportación vacíos se estaban moviendo lo más rápidamente posible, dejando la carga de exportación de Estados Unidos en los muelles", señaló.

El creciente déficit de contenedores de exportación en EEUU comenzó ya en junio para Los Ángeles; en julio, para Long Beach, y en agosto para Nueva York y Nueva Jersey, reveló CNBC.

Tres de cada cuatro contenedores procedentes de Estados Unidos con destino a Asia "van vacíos", según el director general de Redwood Logistics, Mark Yeager. "El motivo es que los chinos están siendo tan agresivos a la hora de intentar recuperar los contenedores vacíos (...) que es difícil conseguir un contenedor para los exportadores estadounidenses", explicó.

A su vez, la Comisión Marítima Federal de EEUU inició una investigación revisando los datos comerciales de los principales puertos para ver si la negativa de los transportistas a cargar la mercancía de exportación estadounidense constituía una violación de la ley de Transporte Marítimo.

Agricultores vs. transportistas

Los rechazos a los contenedores de exportación se produjeron cuando las exportaciones agrícolas estadounidenses entraban en su temporada alta. Los meses de noviembre a marzo son críticos porque siguen a la cosecha de los cultivos.

"Los agricultores y exportadores agrícolas estadounidenses no deberían tener que buscar contenedores para llevar sus productos al mercado", afirmó Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles. "Necesitamos una política de exportación estadounidense cohesionada que aborde una serie de cuestiones, incluida la accesibilidad de los contenedores para nuestros mercados agrícolas en todo el país", exigió.

Por su parte, las compañías transportistas como la alemana Hapag-Lloyd declararon que sí están moviendo las exportaciones agrícolas. La compañía ha visto a los cargadores agrícolas cancelar o no presentarse con alrededor del 40% de las reservas realizadas, aseguró Uffe Ostergaard, presidente de las operaciones estadounidenses de Hapag-Lloyd.

"Esto está en línea con los promedios históricos, pero uno esperaría que esas cancelaciones disminuyeran si hubiera verdaderas restricciones de espacio o de equipos", indicó.

Sin embargo, Bob Sinner, presidente de SB&B Foods, uno de los principales exportadores de soja de Estados Unidos culpó a los transportistas en el rechazo o el retraso de sus exportaciones.

Detalló que entre el 30% y el 40% del total de las exportaciones de su empresa ha sido retrasado o cancelado.

"El servicio de atención al cliente no solo deniega la reserva, sino que además trata de pasar la pelota a su representante de ventas diciendo que están cumpliendo nuestro plan de asignación de cuentas, lo que no es cierto", dijo Sinner.

"Luego, su representante de ventas dice que la información del servicio de atención al cliente no es exacta y que lo está investigando, pero todavía no hemos recibido nada de nuestro representante de ventas para aclarar esto. Después, el mismo chico del servicio de atención al cliente vuelve con un comunicado en el que intenta echarnos la culpa a nosotros afirmando que la cancelación de nuestra reserva ha sido aceptada. Estos transportistas se están volviendo buenos en no asumir ninguna culpa e intentar echar toda la culpa al cargador", reveló.

La denegación y el retraso de las exportaciones agrícolas también pueden observarse en el transporte terrestre. Los volúmenes récord de importaciones chinas en Los Ángeles y Long Beach, junto con la ralentización del movimiento de los contenedores fuera de los buques en Los Ángeles, se han sumado al problema de las exportaciones vacías.

Por ejemplo, la empresa Knight Port Logistics acumula más de 600 contenedores, a comparación de entre 100 y 150 contenedores en un entorno comercial normal, reveló el director de exportaciones de la empresa, Kyle Layne.

"Los contenedores cargados son, en su mayoría, exportaciones estadounidenses que intentamos seguir entregando al puerto", añadió.

Layne dijo que el problema que afronta el retorno de estas exportaciones estadounidenses es la falta de citas en la terminal que coordina con los transportistas la carga de las exportaciones.

"La proporción de nuestro negocio de importación/exportación suele ser de 70/30. Ahora es de 90/10", señaló. "Las exportaciones han bajado alrededor de un 30% para nosotros para finales de 2020. Hemos visto un descenso del 15% en el volumen de las exportaciones. Para nosotros es más fácil meter un contenedor vacío en la terminal de Los Ángeles que una exportación de Estados Unidos", concluyó.