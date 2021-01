"La estatua de la Libertad se pone verde de coraje": AMLO arremete contra la censura en EEUU

"No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial, por sus alcances, de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, porque eso va en contra con la libertad. No sé si ustedes han observado, que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío", enfatizó.

López Obrador también criticó que algunas aplicaciones obtengan y lucren con los datos personales de los usuarios y llamó a regularlas. Aunque claramente el presidente se refirió a nuevas reglas de uso de WhatsApp, no mencionó el nombre de la aplicación.

"Me estaban diciendo de que si se tiene un teléfono y entonces se escuchan de que nos queremos comprar un par de zapatos, aparecen en la pantalla zapatos en oferta", dijo y prometió que invitará a la rueda de prensa a un especialista para que hable del tema, porque "la mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos".

"Que se sepa y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio contra la libertad", acotó.

El 7 de enero, tras los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, el mandatario mexicano criticó a Facebook y Twitter por "censurar" a su homólogo estadounidense, Donald Trump, si bien no nombró al todavía jefe de la Casa Blanca directamente.

El pasado 8 de enero, Twitter suspendió de forma permanente la cuenta personal del presidente estadounidense, @realDonaldTrump, ante el riesgo de "una mayor incitación a la violencia". Horas después, hizo lo mismo con la cuenta de su campaña electoral, @TeamTrump, y las cuentas de partidarios del presidente saliente que promovían la teoría de la conspiración QAnon.

Donald Trump también fue impedido de utilizar otras redes sociales, particularmente Facebook e Instagram, en medio de acusaciones de que el 6 de enero animó a miles de sus partidarios a irrumpir en el edificio del Capitolio en un último intento por evitar que el Congreso certificara la victoria de su rival demócrata Joe Biden, que tomará posesión del cargo el 20 de enero.