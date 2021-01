Quién es Lisa Montgomery, la primera reclusa ejecutada a nivel federal en EEUU en siete décadas

Ha sido la undécima persona en recibir una inyección letal en el complejo situado en la ciudad de Terre Haute (Indiana) desde julio del 2020. Aquel mes el actual presidente estadounidense, Donald Trump, un ardiente partidario de la pena capital, reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de 17 años. Como resultado, Montgomery ha sido la primera reclusa en ser ejecutada a nivel federal en casi siete décadas.

Montgomery mató a Bobbie Jo Stinnett, de 23 años de edad, en la ciudad de Skidmore (Misuri) en 2004. Utilizó una cuerda para estrangularla. Su víctima estaba embarazada de ocho meses. Montgomery extrajo a la niña del útero de la mujer con un cuchillo de cocina y se la llevó en un intento de hacerla pasar por suya.

El 12 de enero una corte de apelaciones aplazó su ejecución, poco después de que otro órgano judicial levantase el fallo de un juez de Indiana que determinó que probablemente estuviera mentalmente enferma y no pudiese comprender que sería ejecutada.

No obstante, sus abogados no consiguieron evitar que fuera ejecutada. Ella no tenía comprensión racional de lo que estaba pasando, aseguró uno de sus defensores a la agencia AP.

"La cobarde sed de sangre de una Administración fallida se vio en todo su esplendor esta noche. Todos los que participaron en la ejecución de Lisa Montgomery deberían sentir vergüenza. El Gobierno no se detuvo ante nada en su afán por matar a esta mujer dañada y delirante. La ejecución de Lisa Montgomery estuvo lejos de la justicia", lamentó el letrado Kelley Henry.

¿Por qué es polémico el caso de Montgomery?

El equipo legal de Montgomery asegura que ella sufrió "tortura sexual", incluidas violaciones en grupo, cuando era niña. Estas atrocidades dejaron cicatrices permanentes y exacerbaron los problemas de salud mental que había en su familia.

En el juicio, los fiscales acusaron a Montgomery de fingir la enfermedad y señalaron que mató a Stinnett de manera premeditada. Lo había planeado todo meticulosamente hasta el punto de investigar en internet cómo realizar una cesárea, destacaron.

Por su parte, Henry se opuso a estas acusaciones y citó unas pruebas extensas, incluidas imágenes cerebrales, que apoyan el diagnóstico de una enfermedad mental.

"No se pueden falsificar los escaneos cerebrales que muestran el daño cerebral", refutó.

El juez de distrito, James Patrick Hanlon, citó en su fallo a unos expertos quienes aseguraban que Montgomery sufría una condición extremadamente rara, llamada pseudociesis o embarazo fantasma, en la que una mujer considera erróneamente que está embarazada. Esto a su vez causa cambios hormonales y físicos en su organismo, como si realmente estuviese en el periodo de gestación.

La mujer también había experimentado delirios y alucinaciones, creyendo que dios hablaba con ella, indicó el juez citando a los abogados de la reclusa.

"El expediente ante el tribunal contiene amplias pruebas de que el estado mental actual de Montgomery está tan divorciado de la realidad que ella no puede entender racionalmente el fundamento del Gobierno para su ejecución", concluyó el juez.

Pese a todas estas objeciones Lisa Montgomery fue ejecutada.