Congresista republicano propone resolución de censura contra Trump en vez del impeachment

El congresista, que firma este lunes un artículo de opinión en The New York Times, señala que "todas las partes responsables, incluido el presidente Trump, deben enfrentar la justicia", pero al mismo tiempo advierte que "buscar un juicio político solo unos días antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden no es la respuesta".

Un impeachment apresurado, por una supuesta incitación a la insurrección, "alimentará sin duda las divisiones entre nuestros ciudadanos en un momento en que las heridas del 6 de enero todavía están abiertas", escribe Reed.

Las alternativas, en su opinión, incluyen una resolución de censura, así como procesos penales y acciones amparadas en la 14 enmienda, una vez que se haya completado una investigación cabal y exhaustiva de los eventos que llevaron a la violencia en el Capitolio.

"Tengo la intención de unirme a mis colegas de la Cámara de Representantes para introducir una resolución de censura el martes para garantizar que se rindan cuentas sin demora por los eventos del 6 de enero. También debemos buscar alternativas que puedan permitirle al Congreso inhabilitar al Sr.Trump para ocupar cargos federales en el futuro", señala el congresista republicano.

Varios diputados del Partido Demócrata de EEUU presentaron este lunes un artículo de juicio político contra Trump, a quien acusan de incitar una insurrección en el Capitolio. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, adelantó que los legisladores demócratas volverán a solicitar al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 , que habilitaría un juicio político al presidente.

El pasado miércoles, partidarios de Donald Trump tomaron por asalto la sede del Congreso, se enfrentaron con la policía, lograron ingresar a los pasillos de las cámaras e incluso a los despachos de algunos legisladores. Los atacantes intentaban detener una sesión en la que se estaban certificando los votos del Colegio Electoral sobre las elecciones del 3 de noviembre, que dieron la victoria a Joe Biden.

Los disturbios dejaron cinco muertos y decenas de heridos, obligaron a la evacuación de los congresistas y llevaron a que las autoridades de la ciudad decretaran un toque de queda durante varias horas.