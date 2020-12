Un capitán ruso valora el nombramiento de una mujer como comandante de un portaaviones de EEUU

"Si las mujeres viajan al espacio, ¿por qué no pueden llegar a ser comandantes de portaaviones?", comentó el capitán de primer rango Serguéi Ischenko, refiriéndose al nombramiento de Amy Bauernschmidt como comandante del portaaviones atómico de la Armada de EEUU, Abraham Lincoln.

"A la mujer estadounidense designada comandante de un portaaviones solo se le puede felicitar por su nombramiento, es genial. Es difícil dar una valoración a sus cualidades profesionales, pero ella se esforzó mucho para conseguirlo. Con su vasta experiencia y capacitación, seguramente podrá manejar un buque de este tipo", señaló el capitán del primer rango de reserva Serguéi Ischenko.

"Si las mujeres viajan al espacio, ¿por qué no pueden llegar a ser comandantes de portaaviones?", se preguntó.

Al mismo tiempo, Ischenko enfatizó que Rusia tiene una actitud diferente y más tradicional hacia el nombramiento de mujeres como capitanes de barcos. "Nuestra mujer nunca ha sido comandante en las Fuerzas Navales. Creo que eso no sucederá pronto", aseguró. El capitán explicó que las mujeres tienen unas características no solamente físicas, sino también psicológicas que no las hacen bien adaptadas a la guerra. "Y un portaaviones, sin embargo, es una guerra", concluyó.

"Este nombramiento es un honor increíblemente grande para mí. Me encanta mandar y me tomo en serio esta responsabilidad", declaró la capitana.

Anteriormente, la capitanafue nombrada la primera mujer comandante del portaaviones atómico Abraham Lincoln (CVN-72) con armas nucleares, lo que ocurre por primera vez en la historia de la Armada de EEUU. Se convirtió en uno de los seis oficiales navales recomendados por el Comando Aéreo General de las Fuerzas Navales de EEUU para ser asignados al puesto. En verano del 2021 Bauernschmidt debería comenzar a comandar el buque.

En 2016 Amy Bauernschmidt se convirtió en la primera mujer nombrada para uno de los puestos de alto mando en el mismo portaaviones. En la Academia de la Armada de EEUU, donde estudió, formó parte de la primera clase de graduación en la que se les permitió a las mujeres oficiales servir a bordo de buques de guerra y aviones navales inmediatamente después de terminar la carrera.

Desde el inicio de su servicio militar en 1994, Bauernschmidt ha sido galardonada en varias ocasiones, incluso con la Medalla del Ministerio de Defensa por su servicio impecable en las Fuerzas Navales y la medalla del cuerpo de la infantería de marina por sus logros.

Abraham Lincoln (CVN-72) es uno de los 11 portaaviones de la Armada de EEUU, incluido en la flota en 1989. Después de levantar las restricciones al servicio de las mujeres en el ejército estadounidense en 1993. El Abraham Lincoln fue el primer portaaviones en el que aparecieron las mujeres militares.