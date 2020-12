Logran captar en vídeo al misterioso hombre con mochila propulsora en Los Ángeles

Esto ocurrió en varias ocasiones, y los pilotos comerciales informaron a la torre de control que un hombre no identificado estaba volando a unos 1.000 metros sobre la superficie.

Se trata de una acción temeraria y peligrosa, puesto que este espacio aéreo es uno de los más congestionados del mundo. Razón por la cual la investigación ha sido abierta no solo por la FAA (la Agencia Federal de la Aviación de EEUU), sino incluso también por el FBI

Sin embargo, en todas estas ocasiones la información sobre el misterioso hombre con un jetpack se basaba en los informes de los pilotos. Ahora, parece que los alumnos de la academia de pilotos Sling lograron captar en cámara al elusivo hombre.

View this post on Instagram A post shared by Sling Pilot Academy (@slingpilotacademy)

En las imágenes que grabaron se ve lo que parece ser un hombre con una mochila propulsora acercándose a la aeronave. Los pilotos intentaron establecer contacto con él, pero sin éxito, y lo perdieron de vista cuando este pasó cerca de ellos en dirección contraria.

Según informaron los protagonistas de la historia al medio The Drive, no reportaron a la FAA el incidente ocurrido cerca de Palos Verdes, puesto que no pudieron proporcionar detalles que no se conociesen ya.

El vídeo que compartieron en las redes sociales suscita más preguntas que respuestas. Ante todo, está el hecho de que las mochilas propulsoras suelen tener un alcance bastante corto, especialmente sin superficies sustentadoras adicionales.

Podría tratarse de un dron con el muñeco de un hombre, pero no está claro para qué se arriesgaría alguien a algo así. Especialmente en un lugar donde nadie lo vería, ya que los hechos ocurrieron sobre el océano: lejos de los ojos de testigos. Incluso en tal caso, se trataría de una operación de bastante complejidad y costo, destaca el columnista del medio, Tyler Rogoway.