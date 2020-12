Aseguran que EEUU tenía pruebas circunstanciales contra Cienfuegos, pero igual lo liberó

Las evidencias presentadas en contra del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, detenido en octubre en Los Ángeles, son "principalmente circunstanciales", según diversas fuentes en México y Estados Unidos consultadas por el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Debido a esto, varios especialistas afirman que la posibilidad de que las autoridades en México puedan condenar al general son muy pocas.

Por ejemplo, los funcionarios de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, dijeron que tenían miles de mensajes interceptados, los cuales presuntamente mostraban una. No obstante, una carta presentada de manera pública menciona que sólo había evidencias de su "asistencia histórica" con un grupo del crimen organizado.

La vaguedad de estas pruebas ha generado dudas de que los mensajes puedan servir como evidencias en contra el exsecretario de Defensa ante un tribunal. Varios investigadores incluso se mostraron preocupados de que esa información no sea suficiente como para asegurar una condena.

Asimismo, el abogado Ulrich Richter recordó al medio estadounidense que el sistema jurídico de México necesita de otros elementos que sustenten las acusaciones que pesan sobre Cienfuegos, tales como

La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, reiteró a The Wall Street Journal que las preocupaciones en materia de política exterior y no una "debilidad percibida en el caso", llevaron a la Fiscalía de Brooklyn a desestimar el caso. Sin embargo, la misma fuente indicó que si México no sigue el proceso judicial contra Salvador Cienfuegos, Estados Unidos podría recuperar su caso en contra del general.

"Si el Gobierno de México procede con su propio enjuiciamiento es una decisión que debe tomar con base en sus leyes, pero Estados Unidos siempre se reserva el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace", explicó en un comunicado.

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, fue señalado por aceptar sobornos a cambio de proteger al cártel H2 durante su periodo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre diciembre de 2012 a noviembre de 2018.

Durante las audiencias que el general Cienfuegos tuvo en Estados Unidos, los fiscales del caso afirmaron en diversas ocasiones que la evidencia en su contra era sólida. Del mismo modo, la jueza Carol B. Amon, ante quien compareció el exfuncionario mexicano, indicó que las pruebas de la Fiscalía eran sólidas.

El 18 de noviembre, a petición del fiscal William Barr, Amon aceptó retirar los cuatro cargos en contra de Cienfuegos, quien posteriormente fue trasladado a México a la espera de ser investigado por las autoridades locales.