Pompeo: Rusia está detrás de las recientes ciberataques a entidades gubernamentales en EEUU

"Ha habido un esfuerzo significativo para utilizar una pieza de software de terceros para inyectar un código en los sistemas del Gobierno de EEUU y, según parece ahora, también en los sistemas de empresas privadas y empresas y gobiernos en todo el mundo. Fue un esfuerzo muy significativo y creo que ahora podemos decir con bastante claridad que fueron los rusos quienes lo hicieron", dijo Pompeo citado por el Departamento de Estado.

El 13 de diciembre, los medios estadounidenses informaron que un grupo de piratería presuntamente respaldado por un Gobierno extranjero había robado datos del Departamento del Tesoro y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información.

Según los reportes, los hackers obtuvieron acceso comprometiendo al proveedor de software SolarWinds, con sede en Texas, una compañía que proporciona servicios de tecnología a todo el mundo, incluidas varias agencias gubernamentales y militares de EEUU.

El periódico The Washington Post informó que un grupo de piratas informáticos llamado APT29, también conocido como 'the Dukes' o 'Cozy Bear', supuestamente vinculado al Gobierno ruso, probablemente estuvo detrás del ataque, pero no proporcionó pruebas de sus afirmaciones.

La embajada de Rusia en Estados Unidos dijo que los intentos de los medios de culpar a los piratas informáticos rusos por los recientes ataques a agencias gubernamentales son infundados.

Afirmó que las supuestas actividades contradicen los principios y la práctica de la política exterior del país.