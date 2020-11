AMLO sobre posibles represalias de Biden: "No somos colonia, no somos pelele de ningún Gobierno extranjero"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comentó que no tiene por qué haber represalias por el no reconocimiento de Joe Biden como el presidente electo de EEUU.

Durante su tradicional rueda de prensa matutina, al presidente le preguntaron si pedirá respeto al equipo de Biden para una posible llamada. La respuesta de López Obrador fue negativa. Según explicó el presidente mexicano, ellos han entendido la postura del país, y quienes no lo han hecho y están haciendo ruido son sus adversarios y algunos diplomáticos "sin principios".

"¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. ¿Que si no reconocemos va a haber represalias? No, no tiene por qué haber represalias, porque nosotros estamos apegados a nuestra legalidad, además,. El Gobierno de México no es pelele de ningún Gobierno extranjero", comentó.

El mandatario mexicano agregó quele pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que redacte un memorandum para las embajadas, en el cual anexará el texto de la Doctrina Estrada y el artículo 89 constitucional completo, para explicar la postura de México ante el proceso electoral en EEUU.

Ante la incertidumbre alrededor de la votación en el país vecino, López Obrador informó que esperará a que se resuelvan los procesos judiciales de la elección para dar su reconocimiento a los resultados.