¿Corre T-MEC el peligro con el nuevo Gobierno estadounidense ?

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, consideró que la llegada de una nueva administración demócrata a la Casa Blanca no representa un riesgo para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"El acuerdo fue ratificado hace poco, por mayorías abrumadoras, incluyendo votos demócratas. La (posible) vicepresidente Kamala Harris tiene derecho a su opinión y voto, pero el hecho de que ella no esté de acuerdo no significa que el T-MEC ya no va a quedar", señaló. Harris siendo senadora del Partido Demócrata votó en contra del tratado.

Al participar en la Cumbre de Negocios 2020, el diplomático destacó que el acuerdo final contó con una amplia aprobación de los partidos Demócrata y Republicano. Además, recordó que el T-MEC cuenta con mecanismos de revisión a fin de que no se frene su implementación ni sea tan rígido.

"Lo peor sería dejarlo congelado por años. Su fuerza radica en que se puede modificar y adaptar, pero tendrá que pasar cierto tiempo para ver cómo va funcionando. Habrá que ver qué cosas se pueden mejorar", apuntó.

Al respecto, Landau expuso que la puesta en marcha del tratado no será una respuesta absoluta a los problemas y disputas comerciales entre sus miembros.

"No van a desparecer las disputas comerciales por el simple hecho de que exista el tratado. Debemos fomentar la prosperidad en la región, no podemos decir que ya estamos listos, hay que buscar reglas claras. El tratado nos da la base, es algo muy positivo, pero tenemos que seguir trabajando", dijo.

Asimismo, el embajador estadounidense mencionó que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte es imprescindible para impulsar el mejoramiento económico de los países involucrados.

"Es imprescindible la cooperación económica comercial de nuestros países, sobre todo frente a un escenario tan desafiante como el que enfrentamos… El futuro de México y de Estados Unidos está entrelazado, porque no puede haber prosperidad en uno de nuestros países cuando el otro no la tiene", sostuvo.

Finalmente, Landau resaltó la importancia de crear instituciones para fortalecer las cadenas de valor en América del Norte, debido a que la crisis por el COVID-19 dejó muestra de las deficiencias que existen a nivel internacional.

"En marzo, cuando ambos países cerramos nuestras economías de manera bastante repentina, surgieron muchos problemas, porque nuestras industrias esenciales no estaban alineadas y no teníamos, y aún no lo tenemos, un mecanismo formal o institucionalizado para resolver este desafío y mantener abierto el comercio", recordó.

El 8 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expresó su confianza en que el país latinoamericano tendrá una mayor cooperación económica con el nuevo Gobierno de Estados Unidos.

"Lo que vemos venir es una etapa con enorme potencial para los tres países. Por lo que escuché del discurso de Joe Biden, es evidente que vamos a tener una política de cooperación mundial y con México", mencionó.

Entre los factores que se podrían aprovechar, el canciller mexicano subrayó el potencial del T-MEC, acuerdo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destacado como un mecanismo para incentivar la reactivación económica tras la pandemia.