Protestan en Washington contra los planes de Trump para impugnar las elecciones

La marcha de protesta celebrada bajo el lema Shut Down the Attack on Democracy (Impedir el ataque contra la democracia, en español) arranca en la plaza Black Lives Matter y pasará por varias instituciones gubernamentales y sedes de los medios.

Anteriormente, Trump tachó de "fraude al pueblo estadounidense" los resultados preliminares de las elecciones.

"Francamente, hemos ganado las elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad de las mismas", agregó.