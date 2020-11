Quien es Sarah McBride, la primera senadora transgénero en EEUU

La política de 30 años derrotó con facilidad a su rival republicano Steve Washington, en el primer distrito del Senado del estado de Delaware, que incluye a la ciudad de Wilmington y se inclina considerablemente hacia la izquierda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah McBride (@sarahemcbride) el 3 Nov, 2020 a las 6:07 PST

Sarah McBride declaró haber estado "increíblemente agradecida" a los residentes de su distrito por respaldarla y que continuaría enfocada en servirles. Además, espera que los resultados del 3 de noviembre envíen un mensaje a cualquier joven que lucha por saber dónde y cómo encajar en este mundo. Según la política, la democracia estadounidense "es también lo suficientemente grande para ellos y sus voces importan".

"Tengo la esperanza de que haya un joven que necesite desesperadamente ese mensaje, que, justo antes de irse a la cama, miró en internet y vio este resultado. Para esa persona, saben que el cambio es posible y que las cosas pueden mejorar", señaló McBride, citada por The New York Times.

McBride fue pasante en la Casa Blanca durante el Gobierno de Obama y más tarde ejerció presión en la Asamblea General de Delaware sobre un proyecto de ley que estaba dedicado a la protección de los derechos de los transexuales y que se firmó en 2013. En 2016 se convirtió en la primera persona transexual en hablar durante la convención nacional del Partido Demócrata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah McBride (@sarahemcbride) el 31 Oct, 2020 a las 1:16 PDT

Antes de empezar su gran carrera política trabajó en una plataforma especializada en la gestión que abordaba asuntos como licencias de familia y licencias médicas pagadas para los trabajadores, reducción de costos, aumento de la competencia en la industria de la salud y fortalecimiento de las escuelas públicas.

Por sus esfuerzos realizados para proteger la igualdad en Delaware, el ex gobernador Jack Markell le concedió la Orden del Primer Grado, convirtiéndola en una de las residentes más jóvenes en recibir el honor civil más alto del estado.

En 2018 McBridetitulada como Tomorrow Will Be Different (Mañana será diferente), que conquistó el reconocimiento del mismísimo candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joe Biden.

En esta obra literaria cuenta sobre sus experiencias en la lucha por la igualdad en los Estados Unidos, así como revela la relación que tenía con su difunto marido Andrew Cray, a quien cuidó durante su lucha contra el cáncer.

El término transgénero se usa para hacer referencia a las personas cuya identidad de género o expresión de género no corresponde con el sexo​ de nacimiento.