Trump: "AMLO quiere hacer grande a México como yo a EEUU"

"Tengo una gran relación con el presidente López Obrador. Ambos nos agradamos y nos respetamos. Y nadie esperaba eso; cuando fui elegido, en 2016, todos los expertos en televisión y los periódicos decían que Estados Unidos y México tendrían una relación terrible. Pero quiero hacer grande a Estados Unidos otra vez, y el presidente López Obrador quiere hacer grande a México de nuevo. Así es como debería ser: todos los líderes deberían estar cuidando de sus pueblos, de los pueblos que los eligieron", comentó.

Trump aseguró que logrará su reelecciónel 3 de noviembre, ya que en materia económica y por los empleos que ha creado le han dado el apoyo de la comunidad hispana.

"¿Sabes qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana. Creen en la libertad y la oportunidad para los individuos y las familias, no en más control y regulaciones de los burócratas gubernamentales. No quieren ver este país adoptar las mismas políticas socialistas que han llevado a grandes países como Cuba y Venezuela a la ruina. Así que vamos a ganar esta elección con un apoyo sin precedente de los hispanos", confió.

En caso de renovar su mandato, el candidato del Partido Republicano indicó que los temas de migración, seguridad y comercio fronterizo seguirán siendo prioridades en su relación con México.

"Las prioridades en nuestra relación con México han sido, y seguirán siendo, migración, tráfico de personas, seguridad y comercio. Hemos estado trabajando juntos muy bien en estos temas, y hemos logrado un avance increíble para beneficio de las personas a ambos lados de la frontera. Ambos sabemos que necesitamos poner esa frontera bajo control y mantenerla bajo control. Ningún país puede tener seguridad o prosperidad si no tiene bajo control sus propias fronteras", explicó en entrevista con El Universal.

Los hispanos en Estados Unidosde las personas con derecho a votar, por lo cual en los comicios de este año representarán la minoría étnica más numerosa en el padrón de la Unión Americana. Trump ha apostado por consolidar y aumentar su base de apoyo entre las comunidades de votantes de origen cubano y venezolano que residen en estados como Florida.

Sin embargo, la encuesta nacional más reciente publicada por CNN muestra que el candidato demócrata Joe Biden mantiene ventaja en las preferencias electorales con respecto a Trump a nivel nacional: 54% respalda a Biden, mientras que 42% se inclina por el actual presidente estadounidense.

La elección de la Unión Americana finalmente se decide por los resultados estatales que dan los votos del Colegio Electoral. Aun así, la ventaja de Biden a nivel nacional es considerada como más amplia que cualquier candidato presidencial ha tenido en los últimos días de la campaña desde hace 20 años.