Trump acusa a Biden de corrupción en un debate centrado en la pandemia y las injerencias

En un debate más organizado y centrado, el presidente de EEUU, Donald Trump, y su rival el demócrata y exvicepresidente Joe Biden, debatieron durante casi media hora la crisis sanitaria que azota el país, donde han muerto hasta la fecha más de 220.000 personas por el coronavirus de nuevo tipo.

En esta primera parte del debate, que duró media hora, el demócrata empezó más fuerte que su rival republicano al decir: "Dice [Trump] que tenemos que aprender a vivir con ello [con el coronavirus]. La gente está aprendiendo a morir con ello. Vosotros en casa tendréis una silla vacía en la mesa del desayuno esta mañana (…) Aprender a vivir con ello, ¡venga ya! Estamos muriendo con ello". A lo que Trump respondió disculpándose y asumiendo toda la responsabilidad —a medias porque volvió acto seguido a culpar a China—.

"Perdón. Acepto toda la responsabilidad. No es culpa mía que viniera aquí [el virus]. Es culpa de China. ¿Y sabéis qué? Tampoco es culpa de Joe [Biden]. Es culpa de China", dijo ante la audiencia.

En lo que respecta a las muertes, Trump se repuso del golpe y contraatacó diciendo que los gobernadores demócratas en los estados que gestionan tampoco consiguieron reducir las muertes y criticó que insinuara aplicar confinamientos: ¡Todo lo que hace (Biden) es hablar de confinamientos!

Trump hizo una defensa constante de mantener la economía y las escuelas abiertas.

"No podemos mantener el país cerrado. Esto es un país enorme con una enorme economía. La gente está perdiendo su trabajo, se están suicidando, hay depresión, alcohol y drogas a unos niveles que nunca antes habíamos visto. Hay abuso, mucho abuso. Tenemos que abrir nuestro país", defendió.

Acusaciones de corrupción

Joe Biden le recordó a Trump un artículo del The New York Times que sugiere que mientras el presidente le decía a la nación, al principio de la pandemia, que no entrara en pánico, sus amigos de Wall Street vendían todas las acciones porque sabían de la peligrosidad del nuevo virus. Trump arremetió contra Biden declarando: "El que se lleva todo el dinero de Wall Street eres tú (…) Tú te has levantado un montón de dinero y cada vez que te levantas dinero se cierran tratos, Joe", le dijo posiblemente en referencia al escándalo de la empresa ucraniana de gas Burisma.

Trump además acusó a Biden de embolsarse tres millones y medio de dólares de Rusia: "Recibiste 3,5 millones de dólares. Tu familia recibió 3,5 millones de dólares y algún día tendrás que explicar por qué recibiste 3,5 millones. Yo no he recibido dinero de Rusia. No tomo dinero de Rusia", le espetó a su rival.

Por su parte Biden volvió a sacar el tema de la supuesta evasión de impuestos del presidente: "Contribución media: 43 dólares".

Rusia, China y ahora Irán

Las supuestas injerencias que tanto copan titulares en los periódicos de EEUU también tuvieron su lugar en el debate con la inclusión de última hora de un actor internacional al que nunca antes se le había acusado de tratar de interferir en las elecciones de este país: Irán.

Joe Biden adoptó aquí un lenguaje duro y amenazador asegurando que los países que estén interfiriendo en las elecciones de EEUU y citó a Rusia, China e Irán "van a pagarlo". También acusó a Trump de no ser lo suficientemente duro con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"No creo que el presidente [Trump] le haya dicho nada a Putin [sobre las supuestas injerencias]", le echó en cara para acto seguido declarar: "Supongo que habrá hablado más con respecto a los iraníes [a los que la prensa acusa de querer ayudar a Biden a ganar]".

Respecto al tema ruso, Trump sacó a relucir sus logros de haber conseguido que los aliados de la OTAN incrementaran su gasto en defensa para "hacer frente a la amenaza rusa", las sanciones introducidas contra el país y la venta a Ucrania de armas antitanques.

Esta vez el debate quedó bastante igualado y ya solo queda por ver quién se hará con la presidencia del país el 3 de noviembre.