EEUU ejecutará a la primera mujer en casi 70 años

Se trata de Lisa Montgomery, una mujer de 52 años oriunda de Melvern (estado de Kansas). En diciembre de 2004, Montgomery condujo desde Kansas hasta la casa de su víctima en Missouri supuestamente para comprar un cachorro, y una vez dentro de la residencia la atacó y estranguló hasta que esta perdió el conocimiento.

"Usando un cuchillo de cocina, Montgomery cortó el abdomen de Stinnett, haciéndola recuperar el conocimiento. Se produjo una lucha y Montgomery estranguló a Stinnett hasta la muerte. Montgomery luego sacó al bebé del cuerpo de Stinnett, se llevó al bebé con ella e intentó hacerlo pasar como si fuera suyo", dice el comunicado.

En 2007, un jurado declaró a Montgomery culpable de secuestro federal que resultó en la muerte del bebé y recomendó por unanimidad la pena de muerte. No obstante, sus abogados afirman que cuando era niña sufrió daños cerebrales a causa de las palizas y que no se encuentra bien mentalmente, por lo que no debería enfrentar la pena de muerte.

La Administración Trump anunció en 2019 que se reanudarían las ejecuciones federales después de una larga pausa de décadas. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, defendió la medida afirmando que se realizará en relación a "asesinatos especialmente atroces".

"El Departamento de Justicia defiende el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias seguir adelante con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia", sentenció Barr.

Las ejecuciones a nivel federal se han reanudado en Estados Unidos tras 17 años sin muertes asistidas. En lo que va de 2020 ya se han llevado a cabo siete ajusticiamientos.

La anterior mujer ejecutada fue Bonnie Brown Heady, condenada por secuestro y asesinato y ajusticiada el 18 de diciembre de 1953, según el registro de la Oficina de Prisiones. En junio de ese mismo año fue ejecutada Ethel Rosenberg junto a su marido Julios, simpatizantes comunistas condenados por haber transferido a la Unión Soviética secretos nucleares.