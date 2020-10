Trump y Biden no se verán las caras virtualmente en un segundo debate

La Comisión de Debate Presidencial de EEUU informó de que los equipos electorales de ambos candidatos ya se han posicionado al respecto. El debate iba a ser virtual debido a que Trump se contagió. Tanto este como Biden anunciaron sus planes alternativos para esta fecha.

"Ahora resulta evidente que el 15 de octubre no habrá debate", se indica en el comunicado.

El republicano ha acusado a la Comisión de tomar decisiones unilaterales. También se destaca que ambos candidatos aceptaron participar en el debate fijado para el 22 de octubre.

En lugar de la cita prevista para el día 15, Biden responderá a las preguntas de los electores, y Trump celebrará un mitin, lo que, según el politólogo y periodista ruso, sería más beneficioso para el mandatario estadounidense. A Sputnik explicó su opinión acerca de por qué Trump prefiere un mitin a un debate virtual con su contrincante: a Trump le interesan los debates que puede controlar. Y los cara a cara virtuales no están entre ellos. Según Drobnitski, el actual mandatario no quiere ningún evento virtual porque será aburrido y poco interesante, y no se verá ningún contraste entre él y Biden.

Además, el republicano necesita que Biden esté fuera de su zona de máximo confort. "Es importante para él estar cara a cara, y con los mítines electorales todo está claro: el contacto con su propia audiencia ya le trajo éxito", explica el politólogo.

El 8 de octubre la Comisión de Debate Presidencial argumentó que el próximo encuentrovirtual "con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados". Pero Trump anunció que no aceptaría ese formato porque se sentía perfectamente y estaba dispuesto a participar en un debate presencial. Luego, el equipo de campaña de Trump emitió un comunicado señalando que el segundo cara a cara debía tener lugar el 22 de octubre y, el tercero, el 29 del mismo mes.

Por su parte, Biden rechazó la propuesta de Trump de aplazar el tercer debate hasta el 29 de octubre, informaron los responsables de su campaña en un comunicado.

Entre el 2 y el 4 de octubre Trump pasó tres días en el hospital después de dar positivo por COVID-19. El 5 de octubre fue dado de alta.

Las elecciones presidenciales se celebrarán el 3 de noviembre, y ya ha comenzado la votación anticipada en varios estados.