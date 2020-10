Biden acusa a Trump de incitar a fanáticos que iban a secuestrar a gobernadora de Michigan

"Las palabras de un presidente importan. Pueden mover mercados. Pueden traer paz. Pueden traer guerra. Pueden curar divisiones o incitar a la violencia", señaló Biden en una declaración emitida este jueves.

La procuradora general de Michigan, Dana Nessel, reveló el 8 de octubre que 13 personas, actualmente bajo custodia, son sospechosas de tramar ataques contra agentes del orden fuerzas y planificar una operación para secuestrar a funcionarios del gobierno del estado, incluida la gobernadora Whitmer.

"Cuando la gobernadora Whitmer trabajaba para proteger a su estado de una pandemia mortal y salvaba innumerables vidas, el presidente Trump hizo un llamado a 'liberar Michigan'. Ese llamado fue escuchado. Cuando los manifestantes con esvásticas y banderas confederadas, sogas y rifles de asalto marcharon hacia el capitolio de Michigan, coreando tras el propio presidente el estribillo de 'encerrarla', el presidente Trump los llamó 'muy buena gente'", recordó Biden.

Según el candidato demócrata, "hay una relación directa entre el presidente Trump que está azuzando y la tolerancia del odio, la venganza y la anarquía en complots como este".

"Le está dando oxígeno al fanatismo y al odio que vemos en nuestro país", afirmó Biden.

El mandatario estadounidense, por su parte, reafirmó en las redes sociales que la gobernadora de Michigan "ha hecho un trabajo terrible".

"Cerró su estado para todo, excepto las actividades de navegación de su esposo", tuiteó Trump.

Según el presidente, Whitmer debiera estar agradecida a las autoridades federales que habían desarticulado el complot contra ella.

"En lugar de dar las gracias, ella me llama supremacista blanco, mientras que Biden y los demócratas se niegan a condenar a los antifas, los anarquistas, los saqueadores y las turbas que incendian ciudades controladas por demócratas. No tolero NINGUNA violencia extrema. ¡Defender a TODOS los estadounidenses, incluso a aquellos que se me oponen y me atacan, es lo que siempre haré como su presidente! Gobernadora Whitmer, ¡abra su estado, abra sus escuelas y abra sus iglesias!", instó Trump.