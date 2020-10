El estado de Wisconsin en EEUU abre hospital de campaña ante récord de casos de COVID-19

"Debido al aumento de las hospitalizaciones por COVID-19, y a solicitud de los sistemas hospitalarios, el gobernador Tony Evers anunció hoy [7 de octubre] que un centro de atención alternativa [ACF, por sus siglas en inglés] en el State Fair Park en Wisconsin comenzará a aceptar pacientes con coronavirus la próxima semana", dice el texto.

El anuncio se produce en momentos en que los sistemas de salud en ese estado se enfrentan a aumentos récord de hospitalizaciones de pacientes por COVID-19 , según el comunicado.

"Hasta ayer, hubo 853 hospitalizaciones por COVID-19, un aumento de 71 con respecto al día anterior", agrega.

El estado de Wisconsin está dividido en siete regiones que forman la coalición de preparación para emergencias de atención médica (regiones HERC, por sus siglas en inglés), que coordinan cómo la salud pública, las instituciones de atención médica y las agencias de primeros auxilios responden a emergencias de salud y eventos catastróficos.

"A partir de hoy [7 de octubre], las siete regiones HERC [área del Fox Valley, centro-norte, noreste, noroeste, centro-sur, sureste y oeste] exhiben una actividad 'alta' o 'muy alta'", señala el texto, que agrega que todos los hospitales del estado están enfrentando además una escasez crítica de personal.

Según explica el comunicado, la nueva instalación de campaña no funcionará como un hospital en el sentido tradicional y no aceptará pacientes sin cita previa, pero coordinará con los sistemas de atención médica para admitir a personas que todavía necesitan atención hospitalaria, pero que no están gravemente enfermas.

"Servirá como una instalación de transición para ofrecer oxígeno y atención médica a los pacientes con COVID-19 que aún necesitan apoyo en su recuperación", detalla.

El objetivo es reservar las camas de hospital para los pacientes que están más enfermos y necesitan mayor atención hospitalaria, concluye el texto.