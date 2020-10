AMLO arremete contra el Financial Times y dice que debería ofrecer disculpas a México

Luego de que el diario británico Financial Times acusara al presidente Andrés Manuel López Obrador de convertirse en "el nuevo hombre autoritario de América Latina", el jefe del Ejecutivo respondió que ese periódico debería disculparse con México.

"El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado. Ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero, porque la crisis en México y la crisis en el mundo se produjo fundamentalmente por el modelo económico neoliberal", señaló el mandatario.

En la conferencia de prensa del 5 de octubre, López Obrador dijo que "apostar todo a las privatizaciones, por apoyar solo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo" fue que se "ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal". Por otro lado, agregó que lo que hizo la pandemia del COVID-19 fue "precipitar ese fracaso".

"El Financial Times, como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho la autocrítica. Deberían ellos de señalar, de hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal; entonces, no hacen eso y sí siguen apostando a querer mantener privilegios, a querer mantener la política de saqueo, de corrupción que se impuso en países como el nuestro", comentó.

Por último, el titular del ejecutivo aclaró que aunque al New York Times, Financial Times, Washington Post y al Wall Street Journal no les guste su administración, "vamos a seguir adelante con nuestra política".

¿Qué dijo el Financial Times?

El origen de la controversia proviene de que el 4 de octubre, el Financial Times dedicó su editorial a hablar del presidente de México. Con el título López Obrador se convierte en el nuevo hombre autoritario de América Latina, el diario británico criticó al mandatario por su actitud frente a las instituciones o el manejo de su administración en temas energéticos.

"Cuando un presidente exige 'lealtad ciega' de los funcionarios , deberían sonar las alarmas. Cuando pide un voto popular para enjuiciar a sus predecesores , lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza públicamente a quienes lo critican, hay buenas razones para sentir miedo", indica la editorial.

Por otro lado, el medio británico apuntó que si bien López Obrador ganó por "mayoría abrumadora en 2018 con el mandato de buscar una 'transformación' radical"; esto, no fue para "desmantelar instituciones".

"México se está transformando, pero no de la manera que López Obrador había prometido. A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda economía más grande de América Latina corre el riesgo de volver a caer en un pasado más pobre, oscuro y represivo, habitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás", advierte la editorial del Financial Times.

Por último, el medio lanzó duras críticas al Gobierno de López Obrador por "retirar la aprobación a grandes proyectos ya acordados", al respecto comentó que la inversión privada se ha paralizado en sectores tales como el de la energía eléctrica a raíz de que se ha buscado favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Se está desperdiciando la oportunidad de oro que ofrece el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá [T-MEC] para atraer a las empresas estadounidenses que regresan de China a México", puntualizó.