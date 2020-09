Seguridad Nacional de EEUU propone limitar visados de periodistas extranjeros a 240 días

"Este esfuerzo crearía un período fijo de admisión para ciertos extranjeros, consistente con la mayoría de las otras clasificaciones de visados temporales, al mismo tiempo que les daría a estos extranjeros la oportunidad de extender legalmente su estadía o volver a solicitar la admisión cuando sea apropiado", dijo el funcionario del DHS, Ken Cuccinelli, que desempeña las funciones de subsecretario de Seguridad Nacional.

En la actualidad, los periodistas extranjeros pueden permanecer en EEUU siempre que continúen desempeñando sus funciones de conformidad con los términos de admisión, según el comunicado.

El DHS también propone poner límites a las visas para estudiantes extranjeros en EEUU que van

Estas visas también permiten que los ciudadanos extranjeros permanezcan en el país durante el tiempo que cumplan con los términos de admisión.

"Bajo la regla propuesta, los no inmigrantes F o J serían admitidos en los Estados Unidos por un período hasta la fecha de finalización de su programa, que no excederá los cuatro años, a menos que el DHS determine que el no inmigrante está sujeto a un período más corto de estadía autorizada limitado a dos años", dice el comunicado.

El DHS explicó que el crecimiento significativo de los programas de visas F, J e I ha hecho necesaria la actualización propuesta "para garantizar la integridad del sistema de inmigración de los Estados Unidos".

Además, añadió que no se proponen cambios a "los requisitos subyacentes para calificar para estas clasificaciones de no inmigrantes".