Se desata la polémica virtual entre AMLO, Calderón y Zavala tras negar el registro a México Libre

La noche del 4 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no conceder el registro como partido político a la organización México Libre, ligada al expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Como motivo de la negativa, se adujo que está pendiente de resolver una queja que apunta a ciertas irregularidades en la formación de esta organización, lo que no permitía dilucidar si cumplió o no con los requisitos mínimos para obtener el registro al cual aspira.

#EnVivo En la actual Sesión de Consejo General, se discutirá y, en su caso, se aprobará el registro a nuevos #PartidosPolíticos Nacionales. #30AñosINE



Aquí la puedes seguir 👉https://t.co/2UbBcspXTN pic.twitter.com/imvUUau8gP — @INEMexico (@INEMexico) September 4, 2020

En específico, el INE apuntó que no tenía certeza del origen de 8,2% de los recursos manejados actualmente por México Libre. No obstante, durante el debate del Consejo General, Calderón, quien fungió como representante de la organización México Libre, aseguró que era falso que algunos de los donativos entregados al partido no estén identificados.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente señaló que los donativos que en cuestión provienen de la aplicación Clip, por lo cual es falso que los donantes de su organización sean desconocidos.

Es decir, todos los donantes estaban identificados. Y si hubiese duda, el @INEMexico podía corroborar su identidad preguntando a la autoridad bancaria. En uso de sus facultades. Antes de que se consumara esta barbaridad, todavía exhibimos 1 x 1 copias de las tarjetas de crédito — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020

"En @MexLibre_, los donativos que se le cuestionan provienen de la aplicación clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el @INEMexico dudara de su identidad, tiene la atribución de corroborarla con los bancos… Incluso se hizo llegar a @INEMexico copias de las mismas tarjetas de crédito que de manera voluntaria hicieron llegar los donantes", aseguró.

Tras conocer el rechazo a la solicitud de México Libre, Calderón criticó que el INE diera entrada a una queja en contra de su organización tras año y medio de cumplir con los requisitos estipulados en la ley.

"[…] es absurdo que se niegue derechos políticos a ciudadanos, entre ellos el de organizarse políticamente… Si querían negarle el registro a @MexLibre_, señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener", sostuvo.

Si querían negarle el registro a @MexLibre_ , señoras y señores consejeros, al menos se hubieran ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 5, 2020

Poco después, Margarita Zavala publicó un vídeo en la cuenta oficial de México Libre. En él, adelantó que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras considerar que sus consejeros utilizaron criterios "salidos de ocurrencias de último momento" para negar el registro de su organización política.

"Por supuesto que impugnaremos con firmeza esta decisión absurda, porque no lo merecen ustedes, porque no lo merece el país y porque nos asiste la razón y el derecho. Desde hace días habíamos advertido la estrategia desde el Gobierno de cerrarle el paso a México Libre y sabemos la razón: México Libre se está constituyendo en la verdadera oposición que tanto le hace falta a México. Frente a un gobierno cada vez más autoritario, seguiremos adelante, con más fuerza, defenderemos el derecho a organizarnos de cientos de miles de ciudadanos y de ciudadanas y venceremos en las elecciones del 2021", advirtió.

Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del @INEMexico ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución. pic.twitter.com/EarZmlOLp3 — México Libre (@MexLibre_) September 5, 2020

Aunque había rechazado comentar sobre el tema, la mañana del 5 de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde celebró como "un triunfo del pueblo" la negativa del INE a la organización encabezada por el matrimonio Calderón-Zavala.

"Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Lo atribuyo a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Es un triunfo del pueblo de México", aseveró.

Desde Palenque y acerca de la negación de registro del partido de Calderón.https://t.co/qctqEcHr8A pic.twitter.com/UFPK9id4xV — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 5, 2020

Asimismo, recomendó a Felipe Calderón recurrir a la protesta pública y, de ser necesario, a entidades internacionales, en caso de que considere que su lucha es justa.

"Y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero. Allá a Washington está la OEA, que no vayan a Nueva York, porque allá está la ONU y también allá está García Luna. Pero sí pueden ir a Washington, con sus amigos de la OEA para ver si les ayudan, pero que sigan luchando", comentó.

Después de conocer la opinión del mandatario, Margarita Zavala publicó que México Libre lo encabeza ella, al tiempo que destacó el esfuerzo de más de 250.000 mexicanos, quienes también consideró como pueblo y merecen respeto. Además, afirmó que, con su video, López Obrador acepta que presionó al INE para no permitir el registro de su organización.

Sr Presidente México Libre lo encabezó yo -no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres- y es de más de 250 mil mexicanos que también son pueblo y que debe respetar



Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal, con usted pierde la democracia, pierde México https://t.co/TGybFyKBEF — Margarita Zavala (@Mzavalagc) September 5, 2020

A su vez, Felipe Calderón declaró el 7 de septiembre que López Obrador debe superar su derrota electoral de 2006, a fin de convertirse en un presidente republicano.

"La opinión del presidente del sábado [5 de septiembre], en ese video que me parece penoso e infamante, en una injerencia ahora sobre la opinión de los magistrados del Tribunal Electoral, porque genera un elemento corruptor, es decir, está intimidando, forzando y asustado a quienes tienen que tomar la decisión, desde otro poder con absoluta libertad", criticó.

Por ello, pidió a López Obrador dejar de influir en el proceso electoral, e igualmente, invitó a los funcionarios electorales a no dejarse "presionar por el presidente".