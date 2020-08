Trump: los demócratas quieren robar las elecciones en "la mayor estafa de la historia"

"La única manera de que puedan quitarnos esta elección es que los comicios sean fraudulentos; vamos a ganar esta elección", afirmó el mandatario.

Trump se mostró confiado en la justicia de la elección y dijo que si hay "juego limpio", los republicanos triunfarán.

El presidente participó de la Convención Nacional celebrada en Charlotte, Carolina del Norte (sureste), poco después de que los delegados lo nombraran oficialmente candidato del Partido Republicano.

El mandatario acusó a los demócratas, liderados por el exvicepresidente Joe Biden, de planear impactar en los resultados de la elección enviando 80 millones de boletas de votación por correo, incluso a personas que no las solicitaron, en medio del temor por el nuevo coronavirus.

Trump urgió a los republicanos a ser muy cuidadosos acerca de la fuerte posibilidad de que haya una recolección de votos en particular en los estados gobernados por los demócratas, y apuntó a desastres de elecciones que envolvieron el envío de boletas anticipadas en Nueva Jersey (noreste) y otros estados.

"Tenemos que ser muy cuidadosos porque están tratando de hacerlo otra vez con estos 80 millones de boletas anticipadas que están enviando a personas que no las pidieron, en un acto que no es limpio, no está bien", afirmó.

A su entender, la votación masiva por correo es la mayor estafa en la historia de la política de Estados Unidos y de otros países.

Argumentó que las boletas están siendo enviadas mayormente en estados con gobiernos demócratas.

Trump recordó que los estadounidenses votaron en forma presencial durante las dos guerras mundiales y volvió a cuestionar el voto por correo.