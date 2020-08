"El que nada debe, nada teme": se derige AMLO a los expresidentes acusados por Lozoya

"Desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Fiscalía. El documento es auténtico, porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice", señaló.

En conferencia de prensa desde la 11ª Zona Militar, en el estado de Zacatecas, López Obrador aceptó que no terminó de leer la denuncia, aunque consideró que los señalamientos que contiene son fuertes.

"Llevo… como a la página 20, 25. Es que yo no me puedo desvelar y, además, estaba yo leyendo cosas muy fuertes; yo procuro dormirme tranquilo para no tener pesadillas, ya de por sí tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles", indicó y llamó a toda la población a leer dicha denuncia "para conocer lo que sucedía" en el país.

El mandatario consideró que debería hacerse una historieta para difundir los señalamientos hechos por el exdirector de Pemex.

"Yo creo que sí se tiene que hacer una historieta, pero hasta que se resuelva el asunto, pero sí contar la historia. Esto es apasionante, ahora sí ¿dónde están los escritores, los intelectuales? ", comentó al ser cuestionado sobre si al igual que su Cartilla moral, debería entregarse una especie de Cartilla Inmoral..

Pese a las acusaciones, el mandatario mexicano expresó que la Fiscalía General de la República debe recabar todas las pruebas, así como investigar a todos los involucrados en la denuncia.

"Falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el vídeo que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, recibos de entrega de dinero. Desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados. Tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y, desde luego, con apego a la ley", comentó.

Por otra parte, López Obrador pidió que no se oculte información relacionada con este tema, pues dijo que todos los mexicanos tienen derecho a saber lo que ocurrió con los recursos robados en las administraciones pasadas.

"Es muy importante que se devuelva lo robado porque, entre otras cosas, estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas. La empecé a leer, les decía, porque es mucho dinero el que se utilizó para entregar 'mordidas' —si se demuestra lo que dice el señor Lozoya— y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública, en particular a Pemex [Petróleos Mexicanos]", resaltó.

Además, reiteró su propuesta para que sea la ciudadanía quien decida si se juzga a los expresidentes de México por los casos de corrupción que ocurrieron durante su administración.

"Ya saben mi opinión. Que, de conformidad con la ley, se hagan las investigaciones y, en el caso de que se pretenda juzgar a los expresidentes, lo más recomendable, por el bien del país, es que se realice una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no, porque no quiero, ya lo dije y lo repito, que se piense que yo soy el verdugo", explicó.

López Obrador también destacó que, si alguno de los acusados por Lozoya tiene la conciencia limpia, no tendrá nada que temer. Asimismo, enfatizó que su Gobierno no está persiguiendo a nadie, pues su único objetivo es

"Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía, que ya no haya Lozoyas y García Lunas. Para que quede más claro, que ya se acabe con la peste de la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, es lo que más sufrimiento le ha originado al pueblo de México. Eso es lo que queremos, limpiar de corrupción. Se enojan. ¿Quién les manda?, ¿qué?, ¿querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole?, ¿transar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa", concluyó.