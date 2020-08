"La guerra sigue en pie": lanzan un vídeo para amenazar al Cártel Jalisco Nueva Generación

Dos semanas después de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, 'El Marro', presuntos miembros del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) advirtieron en un vídeo que no permitirán que el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se asiente en el estado de Guanajuato.

"Guanajuato sigue siendo cártel de Santa Rosa de Lima. Todas nuestras células, como la que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato", afirma un sujeto en el vídeo, quien aparece vestido con chaleco antibalas, fusil de asalto y pasamontañas.

En el audiovisual, presuntamente ligado a la organización criminal liderada por El Marro, se observa a 14 sujetos armados vistiendo ropa tipo militar y equipo táctico, quienes permanecen atentos a la lectura de un mensaje dirigido tanto al pueblo de Guanajuato y como al CJNG.

"No permitiremos el asentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ningún Municipio del estado… No quieran engañar al pueblo, que ustedes vienen a traer la paz, que ustedes vienen a apoyar a los empresarios y la verga. De todos los cárteles de México, ustedes son el peor y vienen a querer exprimir al pueblo de Guanajuato, pero como en todos estos años de pelea seguimos firmes y no permitiremos su ingreso al estado. Así que la guerra sigue en pie", advierte el lector del mensaje.

Según información de inteligencia recabada por las Fuerzas Armadas, el CJNG tiene presencia en cinco municipios de Guanajuato, al tiempo que se disputa con Santa de Rosa de Lima el control sobre localidades como Cortazar, Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

Los datos, publicados por El Universal el 6 de agosto, revelan que Jalisco Nueva Generación controla los municipios de León y Salamanca, parte del llamado Triángulo de las Bermudas de robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan por esa zona del país. No obstante, las autoridades federales no han identificado que esta organización criminal realice robo de combustible, a diferencia del CRSL, caracterizado por efectuar ese tipo de acciones.

La batalla territorial entre ambos grupos es vista como causa de que Guanajuato ocupe el primer lugar en homicidios dolosos en el país.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el 14 de agosto que este tipo de crimen ha descendido tras la captura de José Antonio Yépez Ortiz —acaecida el 2 de agosto—, el estado del centro del país mantiene una alta incidencia de asesinatos. Entre el 20 de julio y el 1 de agosto se registraron 170 muertes en ese estado, mientras que del 2 al 14 de agosto se registraron 125, según estadísticas del gabinete de seguridad del Gobierno mexicano.