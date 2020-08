Multinacionales de EEUU, preocupadas por el decreto de Trump sobre la 'app' china WeChat

"Más de una docena de las mayores multinacionales estadounidenses plantearon el martes su preocupación en una llamada telefónica a funcionarios de la Casa Blanca por el alcance e impacto potencialmente amplio del decreto ejecutivo de Trump dirigido a WeChat, que entrará en vigor a finales del próximo mes", comunicó el medio.

Entre otros, según precisa el diario, en la conversación participaron Apple Inc., Ford Motor Co., Walmart Inc. y Walt Disney Co., así como Procter & Gamble Co., Intel Corp., MetLife Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, United Parcel Service Inc., Merck & Co. Inc. y Cargill Inc.

Si estas empresas se quedan sin acceso a WeChat, "quedarán en una grave desventaja ante cada uno de sus competidores", explicó Craig Allen, presidente del Consejo de Negocios EEUU-China, citado por The Wall Street Journal.

El pasado 6 de agosto, Trump promulgó las órdenes ejecutivas que prohíben realizar, a partir de los 45 días posteriores a la firma, cualquier transacción con las telecos chinas Tencent Holdings Ltd. y ByteDance Ltd., respectivos creadores de la aplicación multipropósito WeChat y de la aplicación de vídeos TikTok, por representar presuntas amenazas para la seguridad nacional, política exterior y economía de EEUU.

WeChat es una aplicación que representa un tres en uno: funciona como un servicio de mensajería instantánea, una red social y un sistema de pago en línea. Cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes.